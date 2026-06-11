Päällystystyöt viikolla 25 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella

Viikolla 25 tehtävät päällystystyöt

Vt 12 Raikku, Kangasala–Pälkäne,14.6.–16.6., yötyö klo 18.00–06.00

Valmistelevat työt

70044 ja 82953 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Kiikka, Sastamala

72470 ja 82960 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Kiikoinen, Sastamala

23556 Rautaharkko eritasoliittymä / 23518 eritasoliittymä, Tampere, yötyö 21.30–06.00

23505 Lahdesjärvi eritasoliittymä, Tampere, yötyö 21.30–06.00

23560 eritasoliittymä, Hallila, Tampere, yötyö 21.30–06.00

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi