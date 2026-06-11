Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 25 Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella

12.6.2026 10:18:34 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Päällystystöitä tehdään viikolla 25 Kangasalla. Valmistelevia töitä tehdään Sastamalassa Ja Tampereella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.

asfaltointikalustoa Valkeakoskentien varressa.

Viikolla 25 tehtävät päällystystyöt

  • Vt 12 Raikku, Kangasala–Pälkäne,14.6.–16.6., yötyö klo 18.00–06.00

Valmistelevat työt

  • 70044 ja 82953 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Kiikka, Sastamala
  • 72470 ja 82960 jalankulku- ja pyöräilyväylä, Kiikoinen, Sastamala
  • 23556 Rautaharkko eritasoliittymä / 23518 eritasoliittymä, Tampere, yötyö 21.30–06.00
  • 23505 Lahdesjärvi eritasoliittymä, Tampere, yötyö 21.30–06.00
  • 23560 eritasoliittymä, Hallila, Tampere, yötyö 21.30–06.00

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väylät -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi

Avainsanat

päällystysliikennehaittatamperesastamala

Yhteyshenkilöt

• Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
• Projektipäällikkö, Taneli Ylitalo, taneli.ylitalo@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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