Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 25

Viikolla 25 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Liedossa, Raisiossa, Maskussa ja Nousiaisissa. Satakunnan kohteet sijaitsevat Huittisissa, Porissa ja Merikarvialla.