Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 25
12.6.2026 10:30:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 25 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Liedossa, Raisiossa, Maskussa ja Nousiaisissa. Satakunnan kohteet sijaitsevat Huittisissa, Porissa ja Merikarvialla.
Viikolla 25 päällystyskohteena olevia teitä:
- vt 2 Huittinen – Mommola
- mt 192 Vt 8 – Tanila, Raisio/Masku, jatkuu
- mt 2101 Vampula – Myllykylä, Huittinen
- mt 12417 Santamala – Killainen, Nousiainen
- mt 13169 Merikarvian keskusta
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72101 Vampula, Huittinen
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72660 Hyvelä – Söörmarkku, Pori
Päällystystä valmistelevia töitä ja muita päällystyskohteisiin liittyviä töitä:
- vt 2 Huittinen – Sammunjoki, Huittinen
- vt 10 Hakkinen – Nuolemo, Lieto
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72660 Hyvelä – Söörmarkku, Pori
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 70002 Enäjärvi – Yyteri, Pori
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
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