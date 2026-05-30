Mielipide: Miltä Pohjois-Savo näyttää, jos arjen palvelut katoavat?

Monella kylällä vastaus tiedetään jo. Kun viimeinen ruokakauppa sulkee ovensa, hiljenee koko tienoo. Arki vaikeutuu, yhteisö murenee, ja lopulta ihmiset joutuvat muuttamaan parempien palveluiden perässä.

Lauantaina 13. kesäkuuta vietettävä Kyläkauppapäivä nostaa esiin kaupan palveluiden merkitystä elinvoiman ja huoltovarmuuden kannalta. Myös meillä Osuuskauppa PeeÄssässä kyläkauppapäivä näkyy aina Vieremältä Heinävedelle asti.

PeeÄssässä meillä on periaate, että olemme viimeinen toimija, joka poistuu kylältä. Ajankohtaisena esimerkkinä tästä voi käyttää Kangaslammin Salea. Kun Salen kiinteistön elinkaari tuli tiensä päähän, mietimme PeeÄssässä, miten kaupan palvelut saataisiin vielä kannattavasti säilymään kylällä. Lopputuloksena oli 24/7-hybridimalli, jossa henkilökunta on osan ajan paikasta ja myymälää pystyi käyttämään myös itsepalveluna.

Kangaslammin Sale on kiinnostava tapaus valtakunnallisestikin, kun ympäri Suomea pohditaan ratkaisuja palveluiden säilyttämiseen haja-asutusalueilla. Toistaiseksi hybridimalli on Kangaslammilla jäissä, kun aluehallintovirasto linjasi, että kaupan on valittava alkoholimyynnin ja itsepalvelumallin välillä. Valitukset asian uudelleen käsittelyyn eivät tässä tapauksessa edistäneet asiaa, joten nyt katseemme ovat hallituksen toimissa ja uuden alkoholilain säätämisessä.

S-ryhmän mittakaavassakin puhutaan merkittävästä osuudesta kaupan toimintoja Suomessa. Reilu kolmannes kaupparyhmän myynnistä tulee kunnista, joissa väki vähenee. Kolmessakymmenessä kunnassa olemme ainoa ruokakauppa ja noin viidennes myynnistämme syntyy paikkakunnilla, joihin muut eivät enää investoi.

PeeÄssä on viime vuosien aikana panostanut halki Pohjois-Savon palveluverkoston ylläpitoon. Olemme investoineet yli 20 miljoonaa euroa kauppoihimme Sonkajärvellä, Karttulassa, Tervossa, Vesannolla, Rautalammilla, Vehmersalmella ja Heinävedellä.

Osuuskaupassa toimintaperiaatteemme on selvä: tuotamme palveluita ja hyötyjä asiakasomistajillemme. PeeÄssä on jo omalla esimerkillään näyttänyt selkeän tahtotilan elinvoimaisuuden säilyttämiseen Pohjois-Savossa – niin kasvukeskuksissa kuin maaseudun kunnissakin. Tulevaisuudessa näihin talkoisiin tarvitaan mukaan myös rohkeaa otetta poliittisilta päättäjiltä.

Kyse ei ole vain kaupasta. Kyse on siitä, onko ihmisellä mahdollisuus elää omalla kotipaikkakunnallaan.

Siksi meidän on uskallettava uudistua. Kauppa voi olla enemmän kuin kauppa. Jo nyt verkkokaupan palvelut tarjoavan laajaa valikoimaa läpi maan toimitettuna. Kauppa voi tuoda yhteen apteekin, postin ja viranomaisasioinnin eli kaiken sen, mitä sujuvaa arkeen tarvitaan. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen rohkeutta purkaa sääntelyä.

Poikkeusaikoina kyläkaupan rooli korostuu entisestään. Kauppa ei silloin ole vain myymälä, vaan paikallisen turvaverkon solmukohta, joka auttaa arjen jatkumista myös häiriötilanteissa.

Uusin teknologia auttaa monessa, mutta se ei yksin pidä Suomea elävänä ja palveltuna. Tarvitsemme myös yhteistyötä eli aitoa vuoropuhelua julkisen ja yksityisen välillä ja vankkaa poliittista tahtoa.

Jouni Ruotsalainen

Vähittäiskaupan toimialajohtaja

Osuuskauppa PeeÄssä