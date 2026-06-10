HONOR Magic V6 julkaistaan Suomessa heinäkuussa

Maailman johtava tekoälylaitteiden ekosysteemiyritys ja taittuvanäyttöisten puhelinten markkinajohtaja HONOR on julkaissut HONOR Magic V6 -puhelimen. Puhelin on poikkeuksellisen ohut, ja siinä yhdistyvät ennätyksellinen akun kesto, lippulaivaluokan kestävyys sekä saumaton yhteensopivuus Applen laite-ekosysteemin kanssa. Älykkäiden tekoälyagenttien ja suuren näytön moniajo-ominaisuuksien ansiosta se on paitsi luotettava älypuhelin, myös tehokas työkalu tuottavuuteen.

”Ala tarvitsee rohkeutta kehittyä. Taittuvanäyttöisten puhelinten käyttäjien ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja muotoilun, luotettavuuden ja suorituskyvyn välillä”, sanoo HONORin toimitusjohtaja James Li. ”HONOR Magic V6:n suunnittelussa keskityimme olennaiseen: luonnolliseen muotoon, luotettavaan kestävyyteen ja saumattomaan tuottavuuteen eri ekosysteemien välillä. HONOR Magic V6 on osoitus sitoutumisestamme rakentaa tekoälylaitteita, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden hyödyntää potentiaaliaan täysimääräisesti, kuten HONOR ALPHA PLAN -suunnitelmassamme olemme luvanneet.”

Tinkimätön kestävyys, huippuohut muotoilu

HONOR Magic V6 on vaikuttavan ohut. Se on taitettuna vain 9,00 mm ja avattuna 4,1 mm paksu, ja se painaa ainoastaan noin 224 grammaa. Tuntuma kädessä on lähempänä perinteistä älypuhelinta kuin tavanomaista taittuvanäyttöistä laitetta.

Huippuohut muotoilu ei kuitenkaan tingi kestävyydestä. Puhelimen ytimessä on HONOR Super Steel -sarana, jonka vetolujuus on alan johtava 2800 MPa. Tekoälyavusteinen, tuhansien simulaatioiden avulla kehitetty bioninen pehmustusjärjestelmä vaimentaa iskuja ja jakaa voiman tasaisesti, kun puhelin putoaa tai altistuu kolhuille.

Sisänäytössä käytetään joustavaa UTG-lasia, joka tekee taitoskohdasta lähes huomaamattoman. Ulkonäyttö on puolestaan vahvistettu HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield -suojalla. Tämä erittäin tarkka piinitridipinnoite koostuu jopa 5 600 kerroksesta, jotka parantavat merkittävästi kestävyyttä ja kulutuksen sietoa sekä minimoivat heijastuksia. IEC 60529 -standardien mukaiset IP68- ja IP69-luokitukset takaavat lippulaivatason suojan vettä, pölyä ja korkeapaineruiskeita vastaan, mikä on harvinaista ja kategoriassaan ensimmäinen taittuvanäyttöisten puhelinten markkinoilla.

Laitteessa on 6,52 tuuman ulkonäyttö ja 7,95 tuuman taitettava sisänäyttö, jotka molemmat tukevat mukautuvaa 1–120 Hz:n virkistystaajuutta. Ulkonäytön huippukirkkaus on 6 000 nitiä ja sisänäytön 5 000 nitiä. Yhdistettynä erittäin vähäiseen, vain 1,5 prosentin heijastavuuteen, näkyvyys on erinomainen myös suorassa auringonvalossa. Molemmissa näytöissä on edistyneet silmien mukavuutta parantavat tekniikat, kuten 4320 Hz:n PWM-himmennys.

Kestävää tehoa, huippuluokan suorituskykyä

HONOR Magic V6 on varustettu massiivisella 6 660 mAh:n pii-hiili-akulla, joka on suurin koskaan taittuvanäyttöisessä älypuhelimessa nähty akku. Noin 25 prosentin piipitoisuuden ja 921 Wh/L:n energiatiheyden ansiosta se tarjoaa poikkeuksellisen kapasiteetin ilman, että laitteesta tulee paksu.

Puhelimen voimanlähteenä toimii edistyksellisen 3nm:n valmistusprosessin Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta. Yhdessä LPDDR5X-RAM-muistin ja UFS 4.1 -tallennustilan kanssa HONOR Magic V6 tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn pelaamiseen, moniajoon ja tuottavuuteen. Täyden pinon Vulkan-grafiikkamoottorin avulla se tukee saumattomasti 120 kuvan sekuntinopeutta vaativissa peleissä suurella sisänäytöllä.

Laite tukee myös 80 W:n langallista ja 66 W:n langatonta HONOR SuperCharge -pikalatausta sekä langatonta käänteistä latausta. HONORin omat järjestelmäteknologiat, kuten HONOR E2 Power Enhanced Chip ja parannettu antennien kuuluvuus maksimoivat tehokkuuden ja varmistavat vakaan yhteyden.

Älykäs valokuvaus ja tuottavuus eri ekosysteemien välillä

HONOR Magic V6 yhdistää älykkään valokuvauksen ja tuottavuuden saumattomaksi kokemukseksi. HONOR AI Falcon -kamerajärjestelmässä on 50 megapikselin erittäin herkkä pääkamera, 64 megapikselin periskooppiteleobjektiivi 1/2 tuuman kennolla ja CIPA 6.5 -tason kuvanvakaimella sekä 50 megapikselin ultralaajakulmakamera. Tekoälypohjaiset ominaisuudet, kuten AI Color Engine, Magic Väri 2.0, Magic Video Color ja AI Kuvasta videoksi 2.0, parantavat luovaa prosessia reaaliaikaisella optimoinnilla, elokuvamaisella värimäärittelyllä ja älykkäällä sommitteluohjauksella.

MagicOS 10 -käyttöjärjestelmällä toimiva Magic V6 tarjoaa HONORin tähän mennessä kattavimman tekoälykokemuksen. Sen HONOR AI Agents -ratkaisut, kuten AI-asetusagentti, AI valokuva-agentti, AI-ehdotukset ja AI-näyttöehdotukset, tarjoavat intuitiivista apua sisällön luomisessa ja kokousten työnkuluissa.

Sisänäytön potentiaalin maksimoimiseksi HONOR esittelee Fast Flex -ominaisuuden, joka aktivoi kahden sovelluksen rinnakkaisnäkymän yksinkertaisella taittoliikkeellä. Lisäksi PC-työpöytätason kokemuksen mahdollistava Multi-Flex tekee puhelimesta taskuun mahtuvan ultralaajakulmanäytön, joka pystyy käsittelemään vaivattomasti yli yhden gigatavun tiedostoja ja pyörittämään kolmea sovellusta samanaikaisesti.

Magic V6 rikkoo ekosysteemien välisiä rajoja ja yhdistyy saumattomasti iPhoneen, Maciin, AirPodeihin ja Apple Watchiin. HONOR Share mahdollistaa tiedostojen siirron yhdellä napautuksella, lisäksi voit jakaa ilmoituksia ja käyttää laitetta lisänäyttönä Mac-tietokoneen kanssa työnkulun sujuvoittamiseksi. Laite toimii myös Quick Sharen kanssa, joka mahdollistaa tiedostojen siirron sovelluksetta Android™- ja yhteensopivien Apple-laitteiden välillä.

Honor Magic V6 ja Google Gemini

Honor Magic V6:n Google Gemini antaa käyttäjien olla saumattomasti vuorovaikutuksessa tekstin, äänen tai kuvan avulla. Gemini Live -keskusteluissa voi jakaa kameran tai näytön ja kysyä mitä tahansa näkemästään. Lisäksi käyttäjät voivat hallita aikatauluaan ja tehtävälistojaan tai käyttää yhdistettyjä sovelluksia Gemini Liven kautta. Kaupan päälle tulee kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakso, joka antaa pääsyn Geminin parhaisiin ominaisuuksiin, kuten Veo 3.1:llä toimivaan videoiden luontiin, Nano Banana Pro -kuvien generointiin, AI-elokuvantekotyökalu Flow'hun ja AI-tutkimusapuri NotebookLM:ään sekä 5 teratavuun pilvitallennustilaa.

Värit, hinta ja saatavuus

HONOR Magic V6 saapuu kauppoihin heinäkuun alussa ja tulee saataville väreissä punainen ja musta. Laitteen hinta vahvistetaan myöhemmin.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com



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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.