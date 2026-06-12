SDP:n Saku Nikkanen: Valetilit, bottiarmeijat ja verkkohäirintä kuriin – esitän digilompakolle uutta tehtävää

Digilompakon keskeinen ominaisuus on vahva sähköinen tunnistautuminen.

"Aloitteessani ehdotetaan, että vahvaa tunnistautumista hyödynnettäisiin sosiaalisen median yksityishenkilöiden käyttäjätilien luomisessa siten, että jokainen tili olisi kytketty luotettavasti tunnistettuun henkilöön," Nikkanen kertoo.

Tästä poikkeuksena toimisi sosiaalisen median yhteisötili (kuten yritys-, yhdistys- tai ryhmätili), joka on organisaation tai yhteisön virallinen kanava ja näitä tämä rajoitus ei koskisi.Käytännössä tämä voisi yksityishenkilölle tarkoittaa periaatetta, yksi tunnistettu profiili per käyttäjä yhtä palvelua kohden.

"Digitaalinen yhteiskunta toimii vain, jos voimme luottaa siihen, että keskustelun toisessa päässä on oikea ihminen. Nyt tähän luottamukseen liittyy merkittäviä puutteita," arvioi Nikkanen.

Tuore esimerkki disinformaation vaikutusyrityksistä nähtiin Armenian vaalien yhteydessä, joissa Venäjän hallintoon yhdistettyjen toimijoiden kerrotaan pyrkineen vaikuttamaan mielipiteisiin sosiaalisen median kampanjoilla. Kampanjoita oli liikkeellä kuukausien ajan, ja ne hyödynsivät laajaa valetilien ja bottiverkostojen käyttöä.

"Tällaiset ilmiöt osoittavat, kuinka haavoittuva nykyinen järjestelmä on. Kun yhdellä toimijalla voi olla käytössään tuhansia tilejä, keskustelun suuntaa voidaan vääristää järjestelmällisesti," pohtii Nikkanen.

Aloitteessa korostetaan, että vahva tunnistautuminen ei tarkoittaisi käyttäjien anonymiteetin poistamista julkisessa keskustelussa. Digilompakon perusidea on, että käyttäjä kontrolloi itse, mitä tietoja hän jakaa. Sosiaalisen median palvelu tietäisi käyttäjän olevan oikea ja yksilöllinen henkilö, mutta henkilöllisyys ei olisi automaattisesti muiden käyttäjien nähtävissä.

"Tällainen malli voisi vähentää merkittävästi verkkohäirintää ja rikollisuutta, sillä väärinkäytösten riski kasvaisi, kun loputtomien valetilien luominen ei olisi mahdollista. Samalla organisoitu vaikuttaminen ja bottiverkostojen käyttö vaikeutuisivat olennaisesti, viranomaisten mahdollisuudet puuttua rikoksiin paranisivat ja alaikäisten ikärajojen valvonta tehostuisi," painottaa Nikkanen.

Koska sosiaalisen median alustat ovat globaaleja toimijoita, pelkkä kansallinen sääntely ei riitä. Aloitteessa esitetään, että Suomi edistäisi EU-tasolla ratkaisuja, joissa sosiaalisen median yritykset velvoitettaisiin hyödyntämään vahvaa tunnistautumista osana palvelujaan.

"Nyt on oikea aika päättää, jatkammeko nykyisellä tiellä vai rakennammeko luotettavamman digitaalisen yhteiskunnan. Digilompakko tarjoaa siihen konkreettisen mahdollisuuden," linjaa Saku Nikkanen.





