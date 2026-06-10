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HUSin yhtymäkokous kokoontuu 17.6.2026

12.6.2026 11:50:51 EEST | HUS | Tiedote

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Yhtymäkokous järjestetään verkkokokouksena 17.6.2026 klo 10.

Meilahden kampusalue
Meilahden kampusalue Mikko Hinkkanen HUS

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2025. Lisäksi yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän vuoden 2027 talousarviokehyksestä.

Yhtymäkokousta voi seurata suoraan verkosta.

Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu HUSin verkkosivuilla.  

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen HUSin verkkosivuilla.


Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

hus.fi

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