Freestylemelonnan EM-kisojen naisten ja juniorimiesten alkuerät käyty, jatkoon upeasti kaksi suomalaista
12.6.2026 11:48:10 EEST | Suomen melonta- ja soutuliitto ry | Tiedote
Keskiviikkona 10.6. melottiin freestylemelonnan EM-kilpailuissa Lieksan Ruunaan Neitikoskessa sekä naisten että juniorimiesten alkuerät.
Taru Terni ja Outi Lahti tekivät vahvat suoritukset kisaruneissaan ja etenivät molemmat torstaina melottaviin semifinaaleihin. Taru sijoittui upeasti sijalle kolme ja Outi sijalle yhdeksän. ”Ensisijainen tavoitteeni oli jatkoon pääseminen, mistä olen tosi tyytyväinen. Lisäksi pystyin vaikean alun jälkeen kokoamaan itseni ja tekemään kaksi ehjää suoritusta.”, Outi analysoi päiväänsä. Myös Taru toteaa olevansa tyytyväinen jatkopaikkaan ja hänkin lähtee vielä parantamaan runiaan semifinaaleihin. ”Toivoisin, että entryliikkeeni ei mene läpi aallosta.”, Taru kertoo kysyttäessä tavoitetta semifinaaleihin, pilke silmäkulmassaan.
Muilla Suomen naisilla tie päättyi alkueriin. Iia Vuorenpää oli yhdestoista, Tuuli Terni kahdestoista ja Marjaana Ternin sijoitus oli kahdeskymmenesensimmäinen.
Suomen juniorimiesten edustajat, Veikka Viinisalo ja Aapo Pahkala jännittivät ennen kisasuorituksiaan, mutta jännityksestä ei näkynyt merkkiäkään heidän pyöriessään kisa-aallossa. Molemmat suoriutuivat hienosti, Aapon tehdessä jopa oman piste-ennätyksensä. ”Kyllähän se ihan superhyvä oli, kyllä olen onnellinen.”, Aapo toteaa päivän päätyttyä. Kummankaan suomalaisjuniorin pisteet eivät riittäneet jatkoon, mutta lupaavat hyvää tulevaisuutta ajatellen. Juniorimiesten alkuerät voitti saksalainen Lukas Ramsayer, jonka pistemäärä oli huikeat 1940 pistettä.
Torstaina kisat jatkuvat miesten alkuerillä ja naisten C1-luokan semifinaaleilla. Jälleen kisa-aaltoon pääsee iso joukko suomalaisedustajia. Olli Nyrhilä on Lieksan melojien edustajana sananmukaisesti kotikoskessa ja hän toteaakin kisarunin tulevan selkäytimestä. ”Tasapainottelu kisaamisen ja kilpailupaikan rakentamisen välillä on mennyt hyvin.”, Olli tiivistää.
Turkka Mutikainen on ensimmäisissä aikuisten kansainvälisissä arvokisoissaan. ”Kisat jännittävät, välillä stressaan paljon ja välillä vähemmän. Nyt aikuisten sarjaa meloessani harjoittelu on ollut tavoitteellisempaa, mikä tuo myös odotuksia omalle suoritukselle.”, Turkka analysoi. Visa Rahkolakin, Suomen kokenut arvokisameloja, toteaa pienen paineen tulleen kotikisojen mukana. ”Kisafiilikseni on kuitenkin tosi hyvä. On todella erityistä päästä kisaamaan omaan, tuttuun treenipaikkaan, Neitikoskella on erityispaikka sydämessäni.”
Aikataulut
to 11.6.
Miesten alkuerät
heat 1 klo 11.00 Tuomas Kaukola
heat 2 klo 11.40 Turkka Mutikainen
heat 3 klo 12.20 Olli Nyrhilä
heat 4 klo 13.20 Miika Sorjonen ja Visa Rahkola
Semifinaaleihin etenee kymmenen parasta.
Naisten C1-sarja, semifinaali
heat 1 klo 17.00 Taru Terni
pe 12.6.
Juniorinaisten semifinaalit
heat 1 klo 14.10 Nea Rautio
Naisten semifinaalit, mukana Taru Terni ja Outi Lahti.
Miesten semifinaalit
la 13.6.
finaalit
Yhteyshenkilöt
Tuula SorjonenPuh:+358 50 5422889tuula.sorjonen@kolumbus.ficanoefreestyle-lieksa.fi
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Suomen Melonta- ja Soutuliitto
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