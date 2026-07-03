Kaupunkilaiset kutsutaan tutustumaan Stoan arkkitehtuurikilpailun ehdotuksiin

Kommentointiaikaa on kolme viikkoa, 15.6.–6.7.2026. Kohteita voi joko kannattaa peukuttamalla tai niihin voi ottaa kantaa jättämällä viestin.



Työt tulevat julki 15. kesäkuuta kilpailukoneeseen osoitteeseen https://stoa-gallery-tietoa-cc.vercel.app.

Muunneltavaa ja pitkäikäistä tilaa uudistuvan toiminnan ehdoilla

Stoan perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelusta on käynnissä kaksivaiheinen arkkitehtuurikutsukilpailu. Tavoitteena on kehittää Stoasta entistä toimivampi, avoimempi ja vetovoimaisempi kulttuurikeskus, joka palvelee monipuolisesti alueen asukkaita ja koko kaupunkia. Kilpailussa on mukana osallistujia Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Yhdysvalloista.

Enemmän tilaa kulttuurille ja kohtaamisille

”Uudistuvan Stoan suunnittelua on tehty yhdessä kaupunkilaisten kanssa jo useamman vuoden ajan. On todella hienoa nähdä, kuinka kaupunkilaisten ja Stoan käyttäjien toiveet ja tarpeet ovat muuntumassa konkreettisiksi suunnitelmiksi arkkitehtien työpöydillä. Toivomme, että kaupunkilaiset innostuvat myös tässä vaiheessa tutustumaan suunnitelmiin ja kommentoimaan niitä,” kehottaa Stoan johtaja Antti Sarpo.

Laajennusosassa sijaitsee muun muassa Stoan odotettu uusi suuri sali, joka mahdollistaa entistä monipuolisemman ohjelmiston ja vahvistaa Stoan asemaa kulttuurin näyttämönä Itä-Helsingissä. Nykyisen Stoan tilat huomioidaan suunnitelmissa niin, että rakennuksen arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Yhdessä laajennusosan kanssa ne muodostavat tulevaisuuden Stoan.

Stoalle on ennen tilahanketta kehitetty uusi palvelukonsepti tiiviissä yhteistyössä Stoan käyttäjien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Keskeiset palvelut: kirjasto, nuorisotila, taiteen ja kulttuurin areenat sekä työväenopisto jatkavat uudistetuissa tiloissa.

Kaupunkilaisten näkemykset osaksi arviointia

Kilpailu jatkuu vielä, joten verkkosivuilla kustakin ehdotuksesta julkaistaan rajattu määrä aineistoa. Tuomaristolla on käytössään laajempi materiaali ehdotusten arviointia varten.

Tässä vaiheessa kuullaan myös tiloja käyttävien palveluiden edustajia. Kilpailu pohjautuu tilojen käyttäjien tarpeisiin.

Kaupunkilaisten arviot toimitetaan tuomaristolle.

Tuomaristo tarkastelee kohdetta monesta eri näkökulmasta. Kilpailuehdotuksen tulee olla paitsi arkkitehtonisesti korkeatasoinen myös kilpailun tavoitteiden ja suunnitteluohjeiden mukainen. Tuomaristo arvioi kohteista muun muassa tilojen toiminnallisia ominaisuuksia, kuten tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta, arkkitehtonista pääideaa ja sitä, kuinka rakennustapa kunnioittaa ympäristöä.

Kilpailun toinen vaihe alkaa syksyllä

Toiseen vaiheeseen kutsutaan mukaan tuomariston kehityskelpoisimmiksi arvioimien ehdotusten suunnitteluryhmät tai -yhteenliittymät. Jatkoon pääsevät kilpailuehdotukset julkaistaan 17. syyskuuta 2026.