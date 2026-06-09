Freestylemelonnan EM-kisojen miesten alkuerät käyty, Visa Rahkola alkuerien voittaja!

Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä tukea niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Tavoitteemme on parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä lajiemme avulla.