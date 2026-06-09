Freestylemelonnan EM-kisojen miesten alkuerät käyty, Visa Rahkola alkuerien voittaja!
12.6.2026 12:15:00 EEST | Suomen melonta- ja soutuliitto ry | Tiedote
Torstaina 11.6. melottiin freestylemelonnan EM-kilpailuissa Lieksan Neitikoskessa miesten alkuerät aurinkoisessa säässä erinomaisissa olosuhteissa. Neitikosken vedenkorkeus mahdollisti sekä hontto- että aaltoliikkeiden tekemisen, joten päivän aikana nähtiin erilaisia variaatioita liikesarjoissa.
Miesten alkuerät olivat erittäin tasokkaat ja semifinaaleihin pääsy edellytti kahta noin tuhannen pisteen runia. Suomen Visa Rahkola teki kolme erittäin varmaa ja monipuolista runia, saaden jokaisesta runistaan yli tuhat pistettä. Hän olikin koko päivän paras miesmeloja, jättäen taakseen jopa hallitsevan maailmanmestarin, Tom Dollen. ”Huikea päivä kaiken kaikkiaan. Aika harvinaista herkkua itselleni napata voitto arvokisojen alkuerävaiheesta. Tämä teki varmasti hyvää itseluottamukselle, mutta heti huomenna jatkuu täysin puhtaalta pöydältä.” Visa toteaa rauhallisena. ”Huomista ajatellen mukavaa on se, että mitään ei tarvitse lähtemään muuttamaan. Samalla runilla lähden metsästämään lauantaille finaalipaikkaa.”
Muiden suomalaismiesten tie päättyi alkueriin. Tuomas Kaukola oli 12., Miika Sorjonen16., Olli Nyrhilä 19. ja Turkka Mutikainen 21. ”Suoritus oli ok, mutta en ole täysin tyytyväinen. Kokonaisuudessaan jäi kuitenkin hyvä maku, sain meloa kotiyleisön edessä varmasti yhdessä maailman parhaassa kisapaikassa.”, Tuomas kuvailee päiväänsä.
Olli Nyrhilä ja Miika Sorjonenkin löytävät positiivista suorituksistaan, vaikka jatkopaikka jäi saavuttamatta. ” Tavoitteeni oli tehdä henkilökohtainen piste-ennätys, mutta se jäi tekemättä. Olen kuitenkin tyytyväinen runieni tasaisuuteen.” kertoo Olli. ”Tein perusliikkeet hyvin enkä jännittänyt niin paljoa kuin etukäteen ajattelin. Voin olla ylpeä omasta suorittamisesta.”, Miika jatkaa omista tunnelmistaan.
Perjantaina melotaan kaikkien sarjojen semifinaalit. Semifinaaleissa aalto on luokiteltu saavutettavaksi, jolloin meloja saa meloa takaisin aaltoon suorituksensa aikana. Jälleen melojilla on kolme runia, joista kahden parhaan pisteet lasketaan yhteen.
Suomen naisista semifinaaleissa mukana ovat Taru Terni ja Outi Lahti. Taru oli alkuerien kolmas, joten toiveet pääsystä lauantain finaaliin Euroopan viiden parhaan melojan joukkoon ovat suomalaisleirillä korkealla. ”Semifinaaleihin lähden hyvällä fiiliksellä, pieni jännitys on mukana, koska tiedän että minun on suoriuduttava vielä paremmin.”, Taru kertoo tunnelmistaan.
Outi Lahti, joka oli alkuerien yhdeksäs, lähtee parantamaan suoritustaan tekemällä muutoksia runiinsa. ” Nyt on lähdettävä liikkeelle isommalla riskillä”, Outi kertoo perjantain kilpailusuunnitelmastaan. Juniorinaisten semifinaaleissa pääsee ensimmäisen kerran tekemään kisasuorituksensa myös Nea Rautio. ”Vihdoin pääsen irti! Tänään illalla vielä viimeiset harjoittelut ja huomenna minäkin pääsen tositoimiin.”, Nea naurahtaa miesten alkueriä seuratessaan.
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Yhteyshenkilöt
Tuula SorjonenPuh:+358 50 5422889tuula.sorjonen@kolumbus.ficanoefreestyle-lieksa.fi
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Suomen Melonta- ja Soutuliitto
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