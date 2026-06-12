SDP:n Gebhard, Hamari ja Laine-Nousimaa: Hallituksen tuotava esitys pakottavan kontrollin kriminalisoimiseksi
12.6.2026 12:05:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpo ja oikeusministeri Leena Meri antoivat ristiriitaisen kuvan hallituksen valmiudesta edistää pakottavan kontrollin kriminalisointia. Orpo vakuutti hallituksen tarttuvan kaikkiin keinoihin lähisuhdeväkivallan torjumiseksi, mutta Meri totesi, ettei uskalla luvata esityksen ehtivän eduskuntaan tällä hallituskaudella.
SDP:n kansanedustajat Elisa Gebhard, Lotta Hamari ja Hanna Laine-Nousimaa vaativat hallitukselta konkreettisia toimia pakottavan kontrollin kriminalisoimiseksi.
Pakottava kontrolli tarkoittaa toistuvaa ja järjestelmällistä toisen ihmisen elämän kontrollointia esimerkiksi eristämällä, uhkailemalla, taloudellisesti alistamalla tai rajoittamalla liikkumista ja yhteydenpitoa. Kyse on vakavasta lähisuhdeväkivallan muodosta, joka tulee tunnistaa myös lainsäädännössä.
– Väkivalta ei ole aina mustelmia. Se on myös kontrollia, pelkoa ja jatkuvaa alistamista. Jos ihminen joutuu jatkuvasti miettimään, mitä saa sanoa, minne saa mennä tai ketä saa tavata, hän ei elä vapaana vaan kontrollin alla, Gebhard sanoo.
Pakottavan kontrollin vaikutukset ulottuvat usein myös lapsiin, vaikka väkivalta ei kohdistuisi heihin suoraan.
– Lapsen turvallisuus ei saa riippua siitä, tunnistetaanko kodin pelon ilmapiiri ajoissa vai ei. Pakottava kontrolli vahingoittaa myös lapsia, jotka joutuvat elämään jatkuvan jännityksen ja turvattomuuden keskellä. Siksi sen tunnistamista ja siihen puuttumista on vahvistettava myös lainsäädännön keinoin, Hamari korostaa.
Oikeusministeriön tilaama selvitys suositti pakottavan kontrollin kriminalisointia jo vuonna 2023. SDP:n kansanedustajien mukaan uhrit eivät kuitenkaan tarvitse enää lisäselvityksiä tai viivyttelyä, vaan tehokkaampaa suojaa.
Laine-Nousimaan mukaan myös viranomaisten mahdollisuuksia tunnistaa lähisuhdeväkivallan eri muodot on vahvistettava.
– Lähisuhdeväkivalta on usein pitkäkestoista vallankäyttöä, joka koostuu monista toisiinsa kietoutuvista teoista. Viranomaisten ja rikosprosessin on kyettävä tunnistamaan tämä kokonaisuus, eikä tarkastelemaan väkivaltaa vain yksittäisinä tekoina, Laine-Nousimaa toteaa.
Kansanedustajien mukaan hallituksen on nyt edettävä asiassa sanoista tekoihin.
– Jos pääministeri todella tarkoittaa, että hallitus käyttää kaikki mahdolliset keinot lähisuhdeväkivallan torjumiseksi, pakottavan kontrollin kriminalisointi on tuotava eduskunnan käsiteltäväksi tällä hallituskaudella. Hallituksen sanat on muutettava teoiksi, Gebhard päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Lotta HamariKansanedustajaPuh:0504784414lotta.hamari@eduskunta.fi
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