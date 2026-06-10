Erikoissairaanhoidossa näkyy viitteitä suolistosyövästä jo ennen diagnoosia – anemia yleinen löydös ennen syövän toteamista
12.6.2026 12:47:27 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Uusi tutkimus arvioi, että paksu- ja peräsuolisyöpiä voitaisiin tunnistaa nykyistä aiemmin erikoissairaanhoidon käyntien perusteella.
Valtaosalla paksu- ja peräsuolisyöpään sairastuneista oli erikoissairaanhoidon käyntejä jo ennen syövän toteamista, selviää Suomen Syöpärekisterin tutkimuksesta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Suomessa vuonna 2015 todettuja paksu- ja peräsuolisyöpiä sekä potilaiden erikoissairaanhoidon käyntejä diagnoosia edeltäneeltä vuodelta. Lähes kolme neljästä potilaasta oli ollut sairaanhoidossa ennen diagnoosia.
”Valtaosalla oli mahdollisista syöpään liittyvistä oireista johtuvia erikoissairaanhoidon käyntejä usein jo kuukausia ennen syövän varsinaista toteamista. Tämä viittaa mahdollisuuksiin tunnistaa syöpä nykyistä aiemmin”, sanoo vastaava tutkija Elina Hermiö Suomen Syöpärekisteristä.
Yleisiä syitä käynteihin olivat anemia, vatsakivut, hyvänlaatuiset suolen kasvaimet ja suolitukos.
”Anemia nousi aineistossa selvästi esiin. Se oli yleisin yksittäinen diagnoosi ennen syövän toteamista”, Hermiö kertoo.
Osa syövistä todetaan vasta kiireellisen sairaalahoidon yhteydessä
Sen sijaan lähes kolmanneksella potilaista ei ollut lainkaan erikoissairaanhoidon käyntejä diagnoosia edeltäneeltä vuodelta. Yleisintä tämä oli alle 65-vuotiailla.
Potilailla, joilla aiempia käyntejä ei ollut, syöpä oli useammin myös pitkälle edennyt. Osa syövistä todettiin vasta kiireellisen sairaalahoidon yhteydessä.
“Kaikilla ei välttämättä ole sellaisia oireita, joiden vuoksi tutkimuksiin hakeuduttaisiin. Valitettavasti myös hoitoon pääsyssä ja syöpäoireiden tunnistamisessa voi olla viiveitä”, Hermiö toteaa.
Diagnoosia edeltävistä erikoissairaanhoidon tapahtumista löytyi kuitenkin toistuvia piirteitä, joita voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin syövän tunnistamisessa.
”Tulokset auttavat ymmärtämään paremmin suolistosyövän diagnoosia edeltäviä vaiheita ja tunnistamaan siten paremmin myös hoitopolun kehittämiskohteita”, Hermiö sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina HermiöKehittämispäällikkö, tutkijaPuh:040 759 5106elina.hermio@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
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