Vaasa täyttyy kesäkukista – mukana yllättäviä lajeja
12.6.2026 12:59:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasaan istutetaan jälleen näyttäviä kesäkukkia ilahduttamaan asukkaita ja matkailijoita. Kukkaistutuksiin on mahdollista tutustua kesäkukkakävelyllä Vaasan keskustassa.
Kesäkukat ilahduttavat eri puolilla kaupunkia noin neljän kuukauden ajan. Tänä vuonna kukkaistutuksissa nähdään erityisesti oranssin, lilan, keltaisen ja pinkin sävyjä. Istutukset ovat valmiita juhannukseen mennessä.
– Kasvatamme itse osan kesäkukista kaupunginpuutarhan kasvihuoneissa. Suunnitelmat olemme tehneet vihersuunnittelun puolella jo edellisenä syksynä, Vaasan kaupungin vastaava hortonomi Piia Vainio kertoo.
Kukkaloistosta on päästy nauttimaan Vaasassa jo koko kevään ajan. Kukkien aika alkoi pääsiäisen tienoilla tetenarsisseilla. Toukokuussa kaupunkia värittivät orvokit sekä jo syksyllä istutetut tulppaanit, scillat ja hyasintit.
Uutuuksia istutuksissa
Tänä vuonna kaupungille istutetaan ensimmäistä kertaa syötäviä hyötykasveja ja -kukkia. Istutukset sijoitetaan kauppatorin leikkipaikan läheisyydessä oleviin astioihin. Joukossa on esimerkiksi latva-artisokkaa, mansikkaa, banaania, malabarinpinaattia, kirsikkatomaattia, samettikukkaa, mansikkaminttua sekä erilaisia yrttejä.
Idea syötävien kasvien käyttöön tuli Vainiolta, joka on perehtynyt aiheeseen viime vuosien aikana.
– Tarkoituksena on herättää kiinnostusta siihen, että monet näyttävästi kukkivat kasvit ovat syötäviä ja että myös hyötykasveilla voi olla koristeellisia värejä ja muotoja. Kasveja ei ole tarkoitettu poimittaviksi tai syötäviksi.
Lähde kukkakävelylle ja nauti kesäkukista
Myös tänä vuonna kesäkukkaistutusten ympärille on toteutettu kukkakävely. Reitti on 3,5 kilometriä pitkä ja kulkee kauppatorin, puistikoiden ja puistojen läpi sekä rantaa pitkin.
Ohjeet kukkakävelylle löytyvät kaupungin kesäkukkaesitteestä, jossa esitellään kesän istutukset lajeittain ja istutuspaikoittain. Lataa sähköinen kesäkukkaesite täältä (pdf).
Kasvatuksessa panostetaan kestävyyteen
Kesäkukkaistutuksissa on huomioitu ympäristöä Vaasan Green Leaf -vuoden kunniaksi.
Kaupunginpuutarhan kasvihuoneilla on käytetty ainoastaan biologista kasvinsuojelua, ja tänä vuonna on panostettu erityisesti ennaltaehkäisevään torjuntaan, mikä on vähentänyt tuholaisongelmia ja tarvetta hävittää kasveja.
Kevään orvokkeja hyödynnetään osin myös kesäistutuksissa niiden pitkän kukinta-ajan ansiosta, ja kevätkukkien sipuleita kerätään talteen uudelleenkäyttöä varten. Lisäksi osassa istutuksia käytetään biohiiltä, joka parantaa kasvualustan veden- ja ravinteidenpidätyskykyä sekä vähentää hoitotarvetta.
Monipuoliset kesäkukkaistutukset ovat hyödyksi myös pölyttäjille ja tukevat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VainioVastaava hortonomiPuh:0400959179piia.vainio@vaasa.fi
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Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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