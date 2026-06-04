Väitös paljastaa metsäammattilaisten vahvan metsäsuhteen – metsä on ammatti, identiteetti ja elämäntapa
12.6.2026 13:00:24 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Metsäkeskustelussa metsäammattilaiset esitetään usein kylminä teknokraatteina, joiden maailmassa metsä on kuutioita, euroja ja hakkuusuunnitelmia. Tuore Itä-Suomen yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus piirtää kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan.
Tuulikki Hallan väitöstutkimuksen mukaan metsäammattilaisille metsä ei ole vain työpaikka tai luonnonvara. Se on osa identiteettiä, elämäntarinaa, arvoja ja jopa omaa maailmankuvaa. Metsä on läsnä sekä työssä että vapaa-ajalla, lapsuuden muistoissa ja tulevaisuuden toiveissa. Tutkimuksen perusteella metsäammattilaisten metsäsuhde on syvä, henkilökohtainen ja tunteikas.
Tulos on kiinnostava aikana, jolloin julkisessa keskustelussa metsäammattilaisia syytetään toistuvasti luonnon tuhoamisesta, monimuotoisuuden heikentämisestä tai vanhentuneiden ajattelumallien puolustamisesta. Hallan tutkimus osoittaa, että todellisuus on huomattavasti monimutkaisempi.
Metsäammattilaiset kokevat tutkimuksen mukaan vahvaa vastuuta metsistä. He eivät näe itseään vain puuntuotannon asiantuntijoina, vaan metsien hoitajina ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksien turvaajina. Monelle metsä merkitsee samanaikaisesti toimeentuloa, luonnon monimuotoisuutta, virkistystä, kulttuuriperintöä ja kansallista hyvinvointia.
Juuri tästä syntyy myös yksi suomalaisen metsäkeskustelun suurista jännitteistä. Kun metsäammattilainen katsoo metsää, hän näkee usein vuosikymmenten työn, metsän kasvun, uusiutumisen ja ihmisen sekä luonnon yhteisen historian ja tulevaisuuden. Kun osa kansalaisista katsoo samaa metsää, he voivat nähdä ensisijaisesti hiilinielun, virkistysalueen tai suojelukohteen. Kyse ei ole välttämättä siitä, että toinen osapuoli välittäisi metsästä enemmän kuin toinen. Kyse on erilaisista metsäsuhteista.
Hallan tutkimus nostaa esiin myös sen, että metsäkiistat eivät synny pelkästään faktoista tai tutkimustuloksista. Niitä ruokkivat tunteet, arvot, identiteetit ja kokemus siitä, että omaa näkökulmaa ei ymmärretä tai arvosteta. Metsäammattilaiset eivät tutkimuksen mukaan ole näiden konfliktien ulkopuolisia tarkkailijoita, vaan itse niiden keskellä eläviä ihmisiä.
Ehkä tutkimuksen tärkein viesti onkin, että metsäammattilaisten motiiveja ei voi ymmärtää tarkastelemalla vain metsätalouden talouslukuja tai hakkuutilastoja. Niiden taustalla on vahva arvomaailma, jossa korostuvat vastuu, pitkäjänteisyys, metsien hyvinvointi ja halu jättää metsät hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville.
Jos suomalaisessa metsäkeskustelussa halutaan aidosti vähentää vastakkainasettelua, ensimmäinen askel voi olla tämän tunnustaminen: metsäammattilaiset eivät ole metsän vastapuoli. He ovat yksi niistä ihmisryhmistä, joiden elämä on ehkä kaikkein syvimmin sidoksissa metsään.
Metsäammattilaiset kiittävät Tuulikki Hallaa tutkimuksesta ja Metsämiesten säätiölle tutkimuksen rahoittamisesta, sekä toivoo, että sen tulokset välittyvät myös suurelle yleisölle.
Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa.
Kuvat
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäammattilaiset
Luontopaneelilta toivotaan linjakkuutta ja vaikutusarvioita4.6.2026 14:43:18 EEST | Tiedote
Suomen Luontopaneeli julkaisi tänään visionsa "Hyvinvointia maapallon rajoissa". Metsäammattilaisten verkosto pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä tavoitteena, mutta katsoo, että raportin esitysten vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, maanomistajien oikeuksiin sekä Suomen rajojen ulkopuolella syntyviin ympäristövaikutuksiin on arvioitu puutteellisesti. Yhtäläisyys vihreiden vaatimuksiin hämmästyttävä.
Metsäriita repesi suojelualueiden esittämisestä – luontokartoituksille tarvitaan laadunvarmennusjärjestelmä3.6.2026 14:29:20 EEST | Tiedote
Metsähallitus esitti 530 uuden suojelualueen perustamista saamelaisalueen eteläpuolisille valtion maille, joiden yhteispinta-ala on YLE:n tietojen mukaan 45.000 hehtaaria. Yhdessä 2024 suojeltujen alueiden kanssa ne muodostavat 76.500 hehtaarin kokoiset suojelualueet. Tämä sai ympäristöjärjestöt ja vihreät poliitikot lähes suunniltaan. Poikkeamat kartoitustuloksissa nostavat esiin luontokartoitusten laadunvarmennusjärjestelmän tarpeen.
Polarisaatio ymmärryksen puutetta2.6.2026 13:32:03 EEST | Blogi
Metsäkeskusteluissa polarisaatio on kasvanut vuosi vuodelta, vaikka metsäorganisaatioiden viestintä on yrittänyt kovasti tehdä töitä sen vähentämiseksi. Tulosten perusteella viesti ei ole saavuttanut metsäkeskusteluiden osallistujia kovinkaan hyvin. Faktoilla tunteisiin vastaaminen ei ole kovin hyvin maallikoihin uppoavaa, kun suuri osa tipahtaa kärryiltä jo tavallisimpien metsäalan termien kohdalla. Vielä vähemmän se uppoaa itsensä ympäristötietoiseksi määritteleviin, jotka ovat vahvalla tunteella mukana keskusteluissa.
Metsäammattilaisten verkosto kasvaa ja ääni kovenee31.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Metsäammattilaisten verkoston kokoaminen alkoi hieman alle kuukausi sitten. Ensimmäiseen kuukauteen on mahtunut paljon käänteitä ja toiminnan voidaankin sanoa lähteneen erittäin hienosti liikkeelle. Verkosto on ottanut kantaa useisiin poliittisiin valmisteluihin, tuonut esiin metsäammattilaisten luontorakkautta ja luonnonhoitotyötä monikanavaisesti, pyytänyt oikaisuja metsäjulkaisuihin, sekä kasvanut jäsenmäärältään.
Vaikuttavuuden tutkiminen luonnon etu30.5.2026 07:00:00 EEST | Blogi
Millä rajauksella metsien luontoa kannattaa tarkastella? Metsiin liittyvä keskustelu keskittyy usein yksittäisiin hakkuisiin tai suojelupäätöksiin. Yhden metsän kohtalo voi herättää voimakkaita tunteita, ja paikallisesti tarkasteltuna vaikutukset voivatkin olla merkittäviä. Monella tapaa ja eri tavoin eri henkilöille. Mutta mitä tapahtuu, kun metsiin liittyviä päätöksiä tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa – maakunnallisesti, valtakunnallisesti tai jopa globaalisti?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme