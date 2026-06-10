Veikkaus Oy

Veikkauksen vetotilastot: Näitä maita ja maalintekijöitä suomalaiset veikkasivat jalkapallon MM-kisoihin

12.6.2026 13:13:35 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Jalkapallon maailmanmestaruus ratkaistaan eilen alkaneissa Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa järjestettävissä kisoissa. Veikkauksen Pitkäveto-pelaajista suurin osa on Ranskan mestaruuden kannalla. Alta löydät kymmenen pelatuinta maata maailmanmestariksi ja kymmenen pelatuinta pelaajaa maalikuninkaaksi Veikkauksen MM-kohteissa.

Veikkaus / Mari Lehtisalo

Veikkauksen Pitkäveto
Top 10 pelatuinta maata jalkapallon maailmanmestariksi 2026

1. Ranska 
2. Espanja 
3. Englanti 
4. Hollanti 
5. Saksa 
6. Portugali 
7. Argentiina 
8. Norja 
9. Brasilia 
10. Japani 

Veikkauksen Pitkäveto
Top 10 pelatuinta pelaajaa jalkapallon MM-kisojen maalikuninkaaksi

1. Mikel Oyarzabal 
2. Harry Kane 
3. Michael Olise 
4. Kylian Mbappe 
5. Lamine Yamal 
6. Erling Haaland 
7. Julián Alvarez 
8. Cristiano Ronaldo
9. Kai Havertz 
10. Lionel Messi 

- Vielä muutama päivä ennen kisojen avauspotkua vaikutti, että suomalaiset vedonlyöjät olisivat pelaamassa Englantia aiempia jalkapallon arvokisoja vähemmän. Kuitenkin juuri avausottelun alla Englanti-vetoja tuli paljon ja maa nousi lopulta kolmanneksi pelatuimmaksi suomalaisten vedonlyöjien valinnaksi ennen kisoja lyötyjen mestaruusvetojen määrässä. Englanti on aina ollut monen suomalaisen veikkaajan valinta, ja on sitä lopulta nytkin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula nostaa.

- Asiakkaamme voittavat eniten ja Veikkaus vastaavasti vedonlyönnin järjestäjänä häviää eniten, jos maailmanmestaruuden voittaa kisojen päätteeksi Hollanti. Toinen vähän kalliimpi, ja yllättävämpi, mestari meille olisi Norja. Sekä Norjaa joukkueena että sen maalitykkiä Erling Haalandia on pelattu melko paljon. Maalintekijöistä Veikkaukselle suurin riski kohdistuu maalintekijöistä Ranskan Michael Oliseen.

Suomalaisten vedonlyöjien vedoissa kymmenen pelatuimman maalintekijän joukkoon mahtuvat myös Portugalin Cristiano Ronaldo ja Argentiinan Lionel Messi, mutta sekä kertoimien että lyötyjen vetojen määrän osalta edelle on noussut useita nuoria pelaajia.

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