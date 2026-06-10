Veikkauksen vetotilastot: Näitä maita ja maalintekijöitä suomalaiset veikkasivat jalkapallon MM-kisoihin
12.6.2026 13:13:35 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Jalkapallon maailmanmestaruus ratkaistaan eilen alkaneissa Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa järjestettävissä kisoissa. Veikkauksen Pitkäveto-pelaajista suurin osa on Ranskan mestaruuden kannalla. Alta löydät kymmenen pelatuinta maata maailmanmestariksi ja kymmenen pelatuinta pelaajaa maalikuninkaaksi Veikkauksen MM-kohteissa.
Veikkauksen Pitkäveto
Top 10 pelatuinta maata jalkapallon maailmanmestariksi 2026
1. Ranska
2. Espanja
3. Englanti
4. Hollanti
5. Saksa
6. Portugali
7. Argentiina
8. Norja
9. Brasilia
10. Japani
Veikkauksen Pitkäveto
Top 10 pelatuinta pelaajaa jalkapallon MM-kisojen maalikuninkaaksi
1. Mikel Oyarzabal
2. Harry Kane
3. Michael Olise
4. Kylian Mbappe
5. Lamine Yamal
6. Erling Haaland
7. Julián Alvarez
8. Cristiano Ronaldo
9. Kai Havertz
10. Lionel Messi
- Vielä muutama päivä ennen kisojen avauspotkua vaikutti, että suomalaiset vedonlyöjät olisivat pelaamassa Englantia aiempia jalkapallon arvokisoja vähemmän. Kuitenkin juuri avausottelun alla Englanti-vetoja tuli paljon ja maa nousi lopulta kolmanneksi pelatuimmaksi suomalaisten vedonlyöjien valinnaksi ennen kisoja lyötyjen mestaruusvetojen määrässä. Englanti on aina ollut monen suomalaisen veikkaajan valinta, ja on sitä lopulta nytkin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula nostaa.
- Asiakkaamme voittavat eniten ja Veikkaus vastaavasti vedonlyönnin järjestäjänä häviää eniten, jos maailmanmestaruuden voittaa kisojen päätteeksi Hollanti. Toinen vähän kalliimpi, ja yllättävämpi, mestari meille olisi Norja. Sekä Norjaa joukkueena että sen maalitykkiä Erling Haalandia on pelattu melko paljon. Maalintekijöistä Veikkaukselle suurin riski kohdistuu maalintekijöistä Ranskan Michael Oliseen.
Suomalaisten vedonlyöjien vedoissa kymmenen pelatuimman maalintekijän joukkoon mahtuvat myös Portugalin Cristiano Ronaldo ja Argentiinan Lionel Messi, mutta sekä kertoimien että lyötyjen vetojen määrän osalta edelle on noussut useita nuoria pelaajia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Jalkapallon MM-kisat: "Maalitykki Erling Haalandin joukkueen puolesta on lyöty vetoa yllättävänkin paljon"10.6.2026 11:23:43 EEST | Tiedote
Jalkapallon odotetut MM-kisat potkaistaan käyntiin torstai-iltana Suomen aikaa. Kisat pelataan 11.6.–19.7. Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Veikkauksen asiakkaiden vedonlyöntikiinnostus kohdistuu eurooppalaisiin maihin.
Tuore miljonääri sai puhelun, joka muutti kesäsuunnitelmat: "Kesämökkiä katselemaan"10.6.2026 08:10:02 EEST | Tiedote
Kouvolan Korian ABC liikenneasemalle pelattu Milli-rivi toi pelaajalle kahden miljoonan euron päävoiton. Tuore miljonääri sai tiedon voitosta Veikkauksen onnittelupuhelussa ja kertoi ensimmäisenä suuntaavansa kesämökkiostoksille. Voittoa juhlitaan tällä viikolla Kouvolassa kakkukahvien merkeissä.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 45 miljoonaa9.6.2026 22:41:02 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 45 miljoonan päävoitto.
Historiallinen voitto Milli-pelistä - tänne rapsahti kaksi miljoonaa euroa7.6.2026 10:39:29 EEST | Tiedote
Veikkauksen yksivuotissynttäreitä tällä viikolla viettänyt Milli-peli sai historiansa viidennen päävoittajan lauantaina 6.6.2026.
Milli-pelistä kahden miljoonan osuma - Loton potti jo 11,5 miljoonaa euroa6.6.2026 23:06:32 EEST | Tiedote
Lotossa ei löytynyt kierroksella 23/2026 täysosumia. Ensi lauantaina potissa on tarjolla 11,5 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme