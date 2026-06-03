Kutsu Kirkkonummen Prismakeskuksen harjannostajaisiin

S-market Näsin uudistus etenee aikataulussa 3.6.2026 15:06:08 EEST | Tiedote

S-market Näsissä toteutetaan vuoden 2026 aikana mittava uudistus. Kiinteistössä työt käynnistyivät helmikuussa, ja kevään aikana uudistuksia on tehty parkkihallissa, taustatiloissa ja lastauslaiturilla. Asiakkaille näkyvimpiä muutoksia ovat pääsisäänkäynnin uudistukset sekä Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -pisteen uudet tilat lisärakennuksessa.