Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Kutsu Kirkkonummen Prismakeskuksen harjannostajaisiin

15.6.2026 12:54:22 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Kutsu

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Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus etenee aikataulussa, ja meillä on ilo kutsua teidät harjannostajaisiin.

Osuuskauppa Varuboden-Oslalla on ilo kutsua teidät Kirkkonummen Prismakeskuksen 
laajennuksen harjannostajaisiin tiistaina 23.6.2026 klo 13.00–16.00 Prismakeskuksessa.

Osoite: Munkinmäentie 29, Kirkkonummi

Ohjelma:
• Kiertokävely klo 13.00
• Ruokailu klo 13.30
• Tilaajan, rakennuttajan ja työntekijöiden puheet
• Kahvi

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Jaana Hagelbergille (jaana.hagelberg@sok.fi) mahdollisesta osallistumisestanne.

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