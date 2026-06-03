Kutsu Kirkkonummen Prismakeskuksen harjannostajaisiin
15.6.2026 12:54:22 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Kutsu
Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus etenee aikataulussa, ja meillä on ilo kutsua teidät harjannostajaisiin.
Osuuskauppa Varuboden-Oslalla on ilo kutsua teidät Kirkkonummen Prismakeskuksen
laajennuksen harjannostajaisiin tiistaina 23.6.2026 klo 13.00–16.00 Prismakeskuksessa.
Osoite: Munkinmäentie 29, Kirkkonummi
Ohjelma:
• Kiertokävely klo 13.00
• Ruokailu klo 13.30
• Tilaajan, rakennuttajan ja työntekijöiden puheet
• Kahvi
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Jaana Hagelbergille (jaana.hagelberg@sok.fi) mahdollisesta osallistumisestanne.
Yhteyshenkilöt
Jaana HagelbergviestintäpäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9333jaana.hagelberg@sok.fi
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