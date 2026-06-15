SDP:n Gebhard vaatii Orpolta johtajuutta järjestöjen rahoituskeskustelussa
16.6.2026 09:00:22 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard ihmettelee pääministeri Orpon hiljaisuutta koskien sotejärjestöjen rahoitusta. Gebhardin mukaan ministeri Rydman haluaa ajaa ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen toiminnan alas poliittisista syistä.
-Missä on pääministerin johtajuus tilanteessa, jossa muiden hallituspuolueiden riveistä lähinnä kauhistellaan Rydmanin linjausta? Ei pääministeri voi katsoa sivusta, kun kansalaisyhteiskunnan toimintaa ajetaan alas yksittäisen puolueen poliittisen agendan takia, Gebhard kommentoi.
Erityisen kovaa tämä voi osua sateenkaarioikeuksia, yhdenvertaisuutta, naisten oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia puolustaviin järjestöihin.
Gebhard huomauttaa, että esimerkiksi sateenkaarijärjestöjen toiminnan hankaloittaminen on oikeistopopulististen toimijoiden pyrkimys kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Trumpin politiikan myötä haavoittuvassa asemassa olevien ja vähemmistöön kuuluvien ihmisten tukeminen on vähentynyt eri maissa.
-Jos järjestöt joutuvat pelkäämään rahoituksensa puolesta aina, kun ne käyttävät ääntään, kyse ei ole enää vain leikkauksista. Kyse on yrityksestä kaventaa kansalaisyhteiskunnan tilaa, Gebhard päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Krista Kiuru: Hallituksen puututtava Rydmanin toimintaan – sote-järjestöjä ei saa vaientaa ministerin yksipuolisilla päätöksillä15.6.2026 18:41:15 EEST | Tiedote
SDP kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru vaatii hallitusta ottamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuslinjaukset välittömästi yhteiseen käsittelyyn sen jälkeen, kun kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvosteli julkisesti sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin esittämiä uusia STEA-avustusten myöntämiskriteereitä.
SDP:n Paula Werning: Rydman käy ideologista sotaa järjestöjä vastaan15.6.2026 17:34:34 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin esittämiä uusia STEA-avustuskriteerejä on mahdotonta hyväksyä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä jopa hallituksen omat ministerit kritisoivat Rydmanin toimintaa. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatiikin hallitusta selventämään linjansa ja ilmoittamaan, seisooko se ministerin linjausten takana.
SDP:n Saku Nikkanen: Katujengeille on näytettävä punaista korttia Suomessa15.6.2026 10:15:02 EEST | Tiedote
Katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen on suhtauduttava Suomessa vakavasti ja määrätietoisesti, sanoo SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.
SDP:n Helena Marttila: Lapsiperheköyhyyden lisääminen ei ole pakko13.6.2026 12:17:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kritisoi tulevan sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen väitettä, että sopeutustoimia on ollut välttämätöntä tehdä lapsiperheisiin kohdistuvilla leikkauksilla. Marttilan mukaan kyse on poliittisista valinnoista, ei pakosta.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Vihreä siirtymä kelpaakin nyt Purralle13.6.2026 10:10:14 EEST | Tiedote
SDP kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kiittää valtiovarainministeri Riikka Purraa siitä, että hän on muuttanut perussuomalaisten suhtautumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreän siirtymän edistämiseen. Heinäluoman mukaan Purra perustelee nyt Suomen talousnäkymiä samoilla asioilla, joita perussuomalaiset oppositiossa vähättelivät: geopoliittisella tilanteella ja vihreän siirtymän investoinneilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme