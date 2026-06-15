KUTSU: Helsingin kaupungin media-aamu kesätoimittajille

Tilaisuus on suunnattu erityisesti kesätoimittajille. Saat tiiviin katsauksen kaupungin ajankohtaisiin ilmiöihin, juttuvinkkejä sekä suorat kontaktit asiantuntijoihin.

Ohjelmassa on pormestarin avaus, nopea perehdytys kaupungin toimintaan ja dataan sekä paneelikeskustelu kesän kiinnostavimmista aiheista.

Tilaisuus järjestetään pormestarin vastaanottohuoneessa (Pohjoisesplanadi 11–13, 2. kerros). Tilaisuutta ei striimata.

Aamiaista on tarjolla kello 8.45 alkaen. Lämpimästi tervetuloa!



Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaihin 22. kesäkuuta mennessä: uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, s-posti: laura.itavaara@hel.fi.

Kerro samalla mahdolliset toiveesi erityisruokavaliosta.



Ohjelma

Klo 9–9.10 Avaussanat

Pormestari Daniel Sazonov



Klo 9.10–9.20 Lyhyt oppimäärä Helsingin kaupunkia

Hallintomenettelyjohtaja Antti Peltonen

Klo 9.20–9.30 Kaupunkitietopalveluista taustaa ja dataa juttuihisi

Tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen

Klo 9.30–9.50 Paneelikeskustelu: Mitä kaupungissa tapahtuu, mikä näkyy ja mikä puhuttaa tänä kesänä? Mukana muun muassa jokakesäisiä kuumia aiheita, matkailun näkymiä, merellisyyttä, toreja, tapahtumia ja muita elämyksiä ympäri kaupunkia.

Projektinjohtaja Salla Ahokas, kaupunginkanslia, aluerakentaminen

Toimitusjohtaja Peggy Bauer, Kaupunkitilat Oy

Viestintäpäällikkö Essi Eranka, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, kaupunkiympäristön toimiala

Matkailuneuvonnan tiimipäällikkö Mari Somero, elinkeino-osasto



Klo 9.50–10.15 Sana on vapaa: kysymykset ja keskustelua



Tilaisuuden juontaa kaupunginkanslian ulkoisen viestinnän viestintäasiantuntija Ilona Turtola.