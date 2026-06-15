Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

KUTSU: Helsingin kaupungin media-aamu kesätoimittajille

16.6.2026 14:02:43 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu

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Mitä Helsingissä on meneillään tänä kesänä? Tervetuloa kaupungintalolle media-aamuun keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 9–10.15.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti kesätoimittajille. Saat tiiviin katsauksen kaupungin ajankohtaisiin ilmiöihin, juttuvinkkejä sekä suorat kontaktit asiantuntijoihin.

Ohjelmassa on pormestarin avaus, nopea perehdytys kaupungin toimintaan ja dataan sekä paneelikeskustelu kesän kiinnostavimmista aiheista.

Tilaisuus järjestetään pormestarin vastaanottohuoneessa (Pohjoisesplanadi 11–13, 2. kerros). Tilaisuutta ei striimata.

Aamiaista on tarjolla kello 8.45 alkaen. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaihin 22. kesäkuuta mennessä: uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, s-posti: laura.itavaara@hel.fi.

Kerro samalla mahdolliset toiveesi erityisruokavaliosta.


Ohjelma

Klo 9–9.10 Avaussanat
Pormestari Daniel Sazonov

Klo 9.10–9.20 Lyhyt oppimäärä Helsingin kaupunkia
Hallintomenettelyjohtaja Antti Peltonen

Klo 9.20–9.30 Kaupunkitietopalveluista taustaa ja dataa juttuihisi
Tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen

Klo 9.30–9.50 Paneelikeskustelu: Mitä kaupungissa tapahtuu, mikä näkyy ja mikä puhuttaa tänä kesänä? Mukana muun muassa jokakesäisiä kuumia aiheita, matkailun näkymiä, merellisyyttä, toreja, tapahtumia ja muita elämyksiä ympäri kaupunkia.
Projektinjohtaja Salla Ahokas, kaupunginkanslia, aluerakentaminen
Toimitusjohtaja Peggy Bauer, Kaupunkitilat Oy
Viestintäpäällikkö Essi Eranka, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, kaupunkiympäristön toimiala
Matkailuneuvonnan tiimipäällikkö Mari Somero, elinkeino-osasto

Klo 9.50–10.15 Sana on vapaa: kysymykset ja keskustelua


Tilaisuuden juontaa kaupunginkanslian ulkoisen viestinnän viestintäasiantuntija Ilona Turtola.

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

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