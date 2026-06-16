wpd Suomi Oy

wpd investerar i sitt första batterilagringsprojekt i Finland

16.6.2026 13:19:19 EEST | wpd Suomi Oy | Tiedote

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Söderskogens BESS-projekt (Battery Energy Storage System) i Vörå är wpd:s första batterilagringsprojekt globalt. Finland fungerar som en uppstartsmarknad för wpd:s nya affärsområde på grund av det växande behovet av flexibilitet i elsystemet.

wpd Finland Oy

Det nya energilagret byggs i anslutning till den planerade vindkraftsparken Söderskogen och ägs av wpd som en del av bolagets portfölj för förnybar energiproduktion.

Söderskogen inleddes ursprungligen som ett vindkraftsprojekt, och bygglov för verken beviljades 2023. Under utvecklingsfasen kompletterades projektet med en energilagringslösning. Under det senaste året har helheten snabbt förts framåt mot investerings- och byggbeslut tillsammans med tillhörande elstation.

Enligt Mattias Järvinen, projektutvecklingsdirektör på wpd Finland, spelar energilager en central roll i den gröna omställningen.

– Energilager möjliggör en effektivare användning av förnybar energi och ökar elsystemets flexibilitet. Finland ligger i framkant i denna utveckling, vilket gör det naturligt att wpd:s första energilagringsprojekt genomförs här, säger Järvinen.

Anders Stenberg, projektutvecklingschef för Söderskogen, säger att projektet nu går in i genomförandefasen enligt en snabb tidplan.

– Byggarbetet inleddes i maj med markarbeten och andra förberedelser. Elstationen levereras under hösten och själva batterisystemet anländer vid årsskiftet. Energilagret planeras vara färdigt för drift sommaren 2027, så projektet går framåt i snabb takt, säger Stenberg.

Det nya energilagret kommer att ha en effekt på 30 MW och en lagringskapacitet på 60 MWh. Den kommer att vara belägen cirka 13 kilometer väster om Vörå centrum, i Lotlaxområdet. Merus Power har valts som leverantör av batterilagringssystemet

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wpd Finland Oy

Wpd Finland är en del av den internationella wpd-koncernen, som specialiserar sig på utveckling av vind- och solkraft. Utöver utvecklingsarbetet hanterar vi projektkonstruktion, löpande underhåll och service, vilket säkerställer kvaliteten och effektiviteten i våra projekt under hela deras livscykel.

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