Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

16.6.2026 13:16:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 16.6.2026

Tieliikenneonnettomuus Keskisuuri: Laukaa Valtatie 9

Yksi henkilö on menehtynyt tieliikenneonnettomuudessa valtatiellä 9. Valtatiellä 9 liikenne on pysäytetty poliisin tutkinnan ajaksi. Valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua. 

Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.6.2026 12:33:54 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.06.2026 Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri. Jyväskylä, Palokka. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vaarallisen aineen onnettomuuteen Jyväskylässä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen havaittiin yksittäisen kaasupullon vuotavan ulkotilassa. Pelastuslaitos sulki vuotavan nestekaasupullon venttiilin. Kohteeseen hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa toimi yksi pelastusyksikkö. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

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