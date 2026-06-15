Tekoäly auttaa tunnistamaan haavojen rakenteita 15.6.2026 09:56:51 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaala Novan ihotautien yksikkö on yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa tehnyt uraauurtavaa työtä tekoälyn käytöstä haavan parantamisessa. Tutkimuksen päätutkijana toimi lääketieteen lisensiaatti Ellen Huttunen, joka nykyisin työskentelee lääkärinä Sairaala Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa.