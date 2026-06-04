Omakotiliitto nostaa asumisen vaalien ytimeen – pientalo- ja vapaa-ajan asuminen on koko Suomen elinvoimatekijä

Suomen Omakotiliitto vaatii, että asumisen kustannukset, pientaloasumisen mahdollisuudet ja kotitalouksien kestävät energiaratkaisut huomioidaan nykyistä vahvemmin puolueiden vaaliohjelmissa. Liiton mukaan pientalo- ja vapaa-ajan asuminen vaikuttaa suoraan paikalliseen työllisyyteen, alueiden elinvoimaan, kansallisvarallisuuden säilymiseen ja koko maan huoltovarmuuteen.

Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa ja noin 500 000 vapaa-ajan asuntoa. Niihin liittyvät investoinnit, korjaukset ja energiatehokkuustoimet tukevat paikallista taloutta ja auttavat pitämään koko Suomen asuttuna.

”Haluamme varmistaa, että asuminen on kohtuuhintaista, sujuvaa ja kestävää kaikissa elämäntilanteissa. Tarjoamme päätöksenteon tueksi konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja”, sanoo Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Asumiskustannusten oltava kohtuullisia ja ennakoitavia



Omakotiliitto pitää välttämättömänä, että asumisen kustannukset ovat kohtuullisia ja ennakoitavia. Sähkön siirtohinnoittelua ja energian kokonaiskustannuksia on hillittävä, ja kotitalouksien asema on turvattava vahvalla sääntelyllä.

Asumisen verotusta on kevennettävä, jotta esimerkiksi kiinteistövero ei aiheuta kohtuuttomia tilanteita. Kotitalousvähennyksen kokonaisuudistuksella voidaan vauhdittaa korjausremontteja, jotka voivat laskea arjen asumiskustannuksia.

Asumistoiveet huomioitava nykyistä selkeämmin



Omakotiliitto edellyttää, että suomalaisten suosima pientaloasuminen näkyy nykyistä vahvemmin päätöksenteossa.

Pientaloasumisen mahdollistamiseksi tarvitaan joustavampaa kaavoitusta ja riittävää tonttitarjontaa, jotta pientaloasuminen on aidosti mahdollista eri puolilla Suomea. Rakentamisen ja korjaamisen sääntelyä on kevennettävä, jottei se tarpeettomasti lisää kustannuksia tai hidasta hankkeita.

Samalla on varmistettava pientaloalueilla toimiva arki, joka koostuu sujuvista palveluista, liikkumisesta ja turvallisesta asuinympäristöstä.

Kestävää ja turvallista asumista



Omakotiliitto korostaa, että ilmastotavoitteita on edistettävä kotitalouksille realistisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Pientalojen kotitalouksille on tarjottava riippumatonta neuvontaa, toimivia kannusteita ja käytännön työkaluja energiaratkaisuihin ja korjaamiseen.

Kotitalouksia on myös tärkeä kannustaa energiatehokkuusinvestointeihin selkeillä ja riittävillä tukimuodoilla. Samalla on vahvistettava asumisen varautumista ja turvallisuutta sekä hyödynnettävä digitaalisia ratkaisuja kotien ylläpidossa ja energian hallinnassa.

”Suomen Omakotiliitto on valmis toimimaan puolueiden kumppanina pientalo- ja vapaa-ajan asumisen kysymyksissä. Tuomme päätöksentekoon tutkimukseen, käytännön kokemukseen ja laajaan jäsenpohjaan perustuvaa tietoa”, painottaa Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila.

Liitto toivoo, että sen esiin nostamat teemat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja että valmistelussa hyödynnetään sekä tutkimustietoa että kotitalouksien arjen kokemuksia.