Omakotiliitto nostaa asumisen vaalien ytimeen – pientalo- ja vapaa-ajan asuminen on koko Suomen elinvoimatekijä
18.6.2026 07:00:00 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote
Suomen Omakotiliitto haluaa, että kohtuuhintainen, sujuva ja kestävä asuminen nousee vahvasti seuraavien eduskuntavaalien teemoihin. Liitto korostaa, että pientalot ja vapaa-ajan asunnot ovat merkittävä osa Suomen elinvoimaa, taloutta, huoltovarmuutta ja ilmastoratkaisuja.
Suomen Omakotiliitto vaatii, että asumisen kustannukset, pientaloasumisen mahdollisuudet ja kotitalouksien kestävät energiaratkaisut huomioidaan nykyistä vahvemmin puolueiden vaaliohjelmissa. Liiton mukaan pientalo- ja vapaa-ajan asuminen vaikuttaa suoraan paikalliseen työllisyyteen, alueiden elinvoimaan, kansallisvarallisuuden säilymiseen ja koko maan huoltovarmuuteen.
Suomessa on noin 1,1 miljoonaa omakotitaloa ja noin 500 000 vapaa-ajan asuntoa. Niihin liittyvät investoinnit, korjaukset ja energiatehokkuustoimet tukevat paikallista taloutta ja auttavat pitämään koko Suomen asuttuna.
”Haluamme varmistaa, että asuminen on kohtuuhintaista, sujuvaa ja kestävää kaikissa elämäntilanteissa. Tarjoamme päätöksenteon tueksi konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja”, sanoo Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.
Asumiskustannusten oltava kohtuullisia ja ennakoitavia
Omakotiliitto pitää välttämättömänä, että asumisen kustannukset ovat kohtuullisia ja ennakoitavia. Sähkön siirtohinnoittelua ja energian kokonaiskustannuksia on hillittävä, ja kotitalouksien asema on turvattava vahvalla sääntelyllä.
Asumisen verotusta on kevennettävä, jotta esimerkiksi kiinteistövero ei aiheuta kohtuuttomia tilanteita. Kotitalousvähennyksen kokonaisuudistuksella voidaan vauhdittaa korjausremontteja, jotka voivat laskea arjen asumiskustannuksia.
Asumistoiveet huomioitava nykyistä selkeämmin
Omakotiliitto edellyttää, että suomalaisten suosima pientaloasuminen näkyy nykyistä vahvemmin päätöksenteossa.
Pientaloasumisen mahdollistamiseksi tarvitaan joustavampaa kaavoitusta ja riittävää tonttitarjontaa, jotta pientaloasuminen on aidosti mahdollista eri puolilla Suomea. Rakentamisen ja korjaamisen sääntelyä on kevennettävä, jottei se tarpeettomasti lisää kustannuksia tai hidasta hankkeita.
Samalla on varmistettava pientaloalueilla toimiva arki, joka koostuu sujuvista palveluista, liikkumisesta ja turvallisesta asuinympäristöstä.
Kestävää ja turvallista asumista
Omakotiliitto korostaa, että ilmastotavoitteita on edistettävä kotitalouksille realistisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Pientalojen kotitalouksille on tarjottava riippumatonta neuvontaa, toimivia kannusteita ja käytännön työkaluja energiaratkaisuihin ja korjaamiseen.
Kotitalouksia on myös tärkeä kannustaa energiatehokkuusinvestointeihin selkeillä ja riittävillä tukimuodoilla. Samalla on vahvistettava asumisen varautumista ja turvallisuutta sekä hyödynnettävä digitaalisia ratkaisuja kotien ylläpidossa ja energian hallinnassa.
”Suomen Omakotiliitto on valmis toimimaan puolueiden kumppanina pientalo- ja vapaa-ajan asumisen kysymyksissä. Tuomme päätöksentekoon tutkimukseen, käytännön kokemukseen ja laajaan jäsenpohjaan perustuvaa tietoa”, painottaa Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila.
Liitto toivoo, että sen esiin nostamat teemat näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa ja että valmistelussa hyödynnetään sekä tutkimustietoa että kotitalouksien arjen kokemuksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marju SilanderToiminnanjohtaja
Edunvalvonta, yleisjohto, sidosryhmät, viestintä, median yhteydenotot
Jukka MalilaSuomen Omakotiliiton puheenjohtajaPuh:040 355 1705jukka.malila@omakotiliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
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