Suomen järvet ja pohjavedet tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia, joki- ja rannikkovesien tila heikompi

Pintavesien tilassa vain vähäisiä muutoksia

Lupa- ja valvontaviraston alustavassa arviossa on mukana yhteensä lähes 7000 pintavesimuodostumaa, kuten järveä, jokea tai rannikkovettä. Tilaluokittelu perustuu pääosin vuosien 2017–2023 seuranta-aineistoihin.

Järvivesimuodostumien lukumäärästä

79 prosenttia on tilaltaan hyviä tai erinomaisia

16 prosenttia on tilaltaan tyydyttäviä

4 prosenttia on tilaltaan välttäviä ja

0,7 prosenttia on tilaltaan huonoja

Jokivesimuodostumien lukumäärästä

55 prosenttia on tilaltaan hyviä tai erinomaisia

32 prosenttia on tilaltaan tyydyttäviä

12 prosenttia on tilaltaan välttäviä ja

1 prosentti on tilaltaan huonoja

Rannikkovesimuodostumien lukumäärästä

6 prosenttia on tilaltaan hyviä

62 prosenttia on tilaltaan tyydyttäviä

28 prosenttia on tilaltaan välttäviä ja

3 prosenttia on tilaltaan huonoja

Pintavesien ekologinen tila on muuttunut 260 vesimuodostumassa (noin 4 prosenttia kaikista). Noin puolessa tila on parantunut ja puolessa huonontunut. Lisäksi luokittelujärjestelmän muutosten perusteella tilaluokka on muuttunut 1780 vesimuodostumassa.

Esimerkiksi Pohjois-Savossa sijaitseva Onkivesi on saavuttanut hyvän ekologisen tilan. Sen valuma-alueella on tehty pitkäjänteistä työtä kuormituksen vähentämiseksi, mikä on vähentänyt rehevöitymistä myös muissa alueen järvissä. Etelä-Karjalassa Hiitolanjoen tila on parantunut tyydyttävästä hyvään patojen poiston ja koskikunnostusten ja niiden seurauksena kasvaneiden lohikalojen poikastiheyksien ansiosta.

Rannikkovesien ekologinen tila on pysynyt jokseenkin ennallaan. Hyvä tila on saavutettu muun muassa Selkämeren ulommilla rannikkovesillä Merikarvian ja Porin edustalla sekä Merenkurkussa Östra Gloppetissa. Tyydyttävään tilaan ovat nousseet Suomenlahdella Kymijoen edustan sisälahdet Pyhtään ja Kotkan edustalla sekä Pohjanpitäjänlahti ja Saaristomerellä Hämmärönsalmi. Selkämeren rannikon vesien tila on laskenut hyvästä tyydyttävään.

Pintavesien kemiallinen tila edelleen huono kaikissa vesistöissä

Kemiallinen tila luokitellaan huonoksi, jos haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät vaaditut raja-arvot. Kaikissa vesistöissä esiintyy bromattuja difenyylieettereitä (PBDE), joita on aiemmin käytetty palonestoaineena esim. sammutusvaahdoissa. PBDE-yhdisteet ovat erittäin pysyviä ja haitallisia aineita, jotka leviävät laajalle ja kertyvät ravintoketjuun.

Myös kalojen elohopeapitoisuus ylittää raja-arvon noin puolessa vesistöistä. Joissakin vesistöissä on lisäksi mitattu raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia muun muassa nikkelistä, kadmiumista ja perfluoro-oktaanisulfonihaposta (PFOS).

Pohjavesialueiden tila pysynyt pääosin hyvänä

Suomessa on yli 4500 pohjavesialuetta, joista 97 prosenttia on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 11 prosenttia on riskialueita, joilla ihmistoiminta aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle.

Pohjavesialueista vain kolme prosenttia on huonossa kemiallisessa tilassa. Huonossa kemiallisessa tilassa olevien alueiden määrä on kasvanut 35 pohjavesialueella. Kasvu johtuu pääosin luokittelujärjestelmän muutoksesta. Merkittävä pohjavesien tilaa heikentävä tekijä on tiesuolauksesta aiheutuvat korkeat kloridipitoisuudet.

Vesienhoidon toimenpiteillä on saatu parannettua useiden pohjavesialueiden tilaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa on yksittäisillä pohjavesialueilla saavutettu hyvä tila kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksien alenemisen myötä. Uudellamaalla on neljällä pohjavesialueella saavutettu hyvä tila tienpidon riskienhallintatoimilla. Kymenlaaksossa yhdellä pohjavesialueella on liuotinpitoisuuksia saatu alenemaan puhdistustoimenpiteiden ansiosta.

Määrällinen tila on hyvä kaikilla pohjavesialueilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Tavoitteena hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien ja meren vähintään hyvä tila. Luokittelun avulla tunnistetaan vesistöt, joissa tarvitaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nyt julkistettu luokittelutulos on alustava. Vesien tilan arvio sisältyy vuosien 2028–2033 alueellisiin vesienhoitosuunnitelmiin. Suunnitelmissa esitetään muun muassa konkreettiset toimet vesien tilan parantamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista kerätään palautetta kuulemisen aikana 1.12.2026–31.5.2027. Valtioneuvosto päättää vesienhoitosuunnitelmista joulukuussa 2027.