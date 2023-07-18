Tulevan syksyn hirvieläinten pyyntiluvat on myönnetty Pohjois-Hämeessä

Tulevalle metsästyskaudelle myönnettiin yhteensä 1535 pyyntilupaa hirven metsästykseen ja 2209 pyyntilupaa valkohäntäpeuran metsästykseen.

- Hirven pyyntilupamäärä on hieman viime vuotta korkeampi, mikä johtuu hirvikannan lievästä kasvusta etenkin alueen pohjoisosassa. Valkohäntäpeurakanta puolestaan on pienentynyt viime vuoteen verrattuna monin paikoin lukuun ottamatta alueen lounaisosaa, kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Pohjois-Hämeessä hirvitiheys on tavoitetta korkeampi alueen pohjoisosassa, mutta muualla tavoitteen mukainen. Valkohäntäpeurakanta on hieman tavoitta korkeampi alueen lounaisosassa ja muualla hieman tavoiteltua matalampi.

Hirvieläinten metsästys kokoaa metsästäjät yhteen

Hirvieläinten metsästys on yksi Pohjois-Hämeen riistakeskusalueen merkittävimmistä metsästysmuodoista ja pelkästään hirven metsästykseen käytettiin viime kaudella noin 33000 henkilötyöpäivää. Pohjois-Hämeen riistakeskusalueella hirvieläimiä metsästää lähes 250 metsästysseuraa tai -seuruetta. Pyyntilupapäätöksiä tehtiin yhteensä 67 hakemukseen, koska moni seuroista ja seurueista on mukana niin sanotuissa yhteislupahakemuksissa.

Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvieläinten metsästys on tyypillisesti seuruemetsästystä ja yhteisöllisyys onkin monille tärkeä osa harrastusta.

Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa

Myönnettävään pyyntilupamäärään vaikuttavat haetun lupamäärän lisäksi arviot kunkin lajin kannan tilasta ja kannan kehityksestä. Hirvieläinten metsästyksellä tähdätään alueellisesti asetettuihin kantatavoitteisiin, jotka on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvieläinten kannat elinvoimaisina ja samalla hallita hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja.

Metsästys alkaa täysimittaisesti valkohäntäpeuran osalta lauantaina 26. syyskuuta ja hirven osalta lauantaina 10. lokakuuta. Hirven ja valkohäntäpeuran metsästys vahtimalla on mahdollista jo syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.