Vientikysely: Vientinäkymät vahvat jo kolmatta kertaa peräkkäin – vahvimpana potentiaalisena kasvualana yritykset näkevät puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteet

Kesäkuun lisäksi sekä viime joulukuun että maaliskuun tuloksien mukaan lähes tai yli 65 prosenttia vastanneista yrityksistä odotti vientinsä kasvavan tänä vuonna. Vielä vuotta aiemmin vastaava osuus oli noin 60 prosenttia. Samalla yhä useampi yritys arvioi nyt yrityksensä viennin pysyvän ennallaan, kun taas laskua ennakoivien osuus on pysynyt varsin pienenä.

”Vientikyselyyn vastanneiden yritysten asenne on myönteinen, vaikka kuluneen puolen vuoden aikana epävarmuutta toimintaympäristössä ovat ylläpitäneet Persianlahden ja Lähi-idän kriisit sekä Yhdysvaltain geotaloudellinen ennakoimattomuus. Kokemus ja varautuminen tuovat resilienssiä”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.

Lähes 60 prosenttia vastaajista näkee puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteet vahvimpana kasvua tuovana alana. Puolustusteollisuus on ollut yritysten arvioissa merkittävin kasvuala siitä lähtien, kun sitä kysyttiin ensimmäisen kerran vuoden 2025 alussa.

Puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteiden lisäksi 45 prosenttia yrityksistä näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut potentiaalisena kasvualana. 34 prosenttia vastaajista tunnistaa myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

”Maailmanjärjestyksen muutos ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa merkitsevät eurooppalaisen ja suomalaisen puolustusteollisuuden ylösnostamisen, kapasiteettien ja kyvykkyyksien vahvistamisen tarvetta. Lukuisten puolustushankintaprosessien valmistelu ja eteneminen tarkoittaa puolustus- ja turvallisuussektorin kasvua toimialana vuosien ajan eteenpäin. Suomella on alalla vahvaa osaamista ja innovaatiokykyä, ja yritykset luonnollisesti tunnistavat kasvumahdollisuudet. Lukuisten kansainväliseen kysyntään jo kiinni päässeiden alan toimijoidemme lisäksi tuohon virtaan tulisi saada lisää yrityksiämme”, sanoo Pohjanheimo.

Kasvua hidastavat vielä kuitenkin käytännön esteet. Noin viidennes vastanneista yrityksistä on kohdannut haasteita puolustus-, kaksikäyttötuote- ja kokonaisturvallisuusalan markkinoille pääsyssä, kun kolmannes ei ole kokenut haasteita.

”Pk-yritysten kilpailukykyisten ratkaisujen ja tuotteiden nouseminen kansainvälisille kilpailluille markkinoille ei trendistä ja kysynnästä huolimatta ole helppoa. Esimerkiksi osallistuminen alan tapahtumiin ja messuille on tarpeen verkostojen ja näkyvyyden luomiseksi ja kanavien avaamiseksi. Suomalaisratkaisujen yhteen ketjuttaminen toisi myös kilpailuetua raskaisiin hankintaprosesseihin. Muutos ja kysynnän kasvaminen puolustusteollisella toimialalla on tapahtunut hyvin nopeasti”, sanoo Pohjanheimo.

Kauppakamarien vientikysely tehtiin 9.–12.6. ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Aineisto on kerätty sähköpostitse, ja siihen pystyi vastaamaan yhden kerran