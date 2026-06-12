Yli 90 prosenttia HCT-kuljettajista kertoo - taukopaikkoja liian vähän
21.7.2026 08:00:00 EEST | Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry | Tiedote
AKT:n tuore kysely kertoo, että raskaan liikenteen taukopaikkoja on liian vähän erityisesti pitkille HCT-yhdistelmille. Huoltoasemien määrä ja palvelut ovat heikentyneet. Tauko- ja lepopaikoista on pulaa etenkin öisin, mikä rassaa ammattikuljettajia. - Kyse on viime kädessä Suomen huoltovarmuudesta, AKT:n toinen varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.
AKT:n toukokuussa lähettämään kyselyyn saatiin liki 400 vastausta raskaan liikenteen kuljettajilta. Heistä yli 60 prosenttia kertoo, että mahdollisuudet käyttää huoltoasemien palveluja ovat heikentyneet viimeisten kahden vuoden aikana. Levikkeitä ja taukopaikkoja on liian vähän. Erityisesti öisin auki olevia asemia on vähemmän. Lähes neljä viidesosaa kaikista kuljettajista on sitä mieltä, että niitä ei ole riittävästi.
- Metsässä on meidän vessat ja taukopaikat, kiteyttää eräs vastaajista.
HCT-kuljettajista lähes kaikki (95 %) kertovat, että levikkeitä ja taukopaikkoja on aivan liian vähän.
Raskaan liikenteen kuljettajien ei ole helppo löytää myöskään vessoja. Vain noin joka kymmenes kuljettaja kertoo, että vessa löytyy helposti. Valtaosa kamppailee asian kanssa päivittäin tai vähintään viikoittain. Ajoneuvoyhdistelmien koon kasvaessa myös ongelmat lisääntyvät.
-Päivällä on hyvin tilaa reittini varrella, mutta ilta- ja yöaikaan HCT-yhdistelmälle ei ole tilaa, ja tauon joutuu pitämään levikkeellä ilman WC-mahdollisuutta, tiivistää eräs kuljettaja.
Yöpymispaikan löytyminen on useimmilla reitistä kiinni: joillain reiteillä se löytyy mutta toisilla ei. Vain reilu kymmenesosa kertoi, että se löytyy helposti.
Yöpymispaikassa ei välttämättä myöskään löydy suihkua tai muita sosiaalitiloja. Moni joutuukin yöpymään siten, että ei pääse työmatkalla suihkuun jopa pariin päivään. Etenkin naiskuljettajille kunnollisten sosiaalitilojen puute on iso ongelma.
Sämpyläkahvi ei riitä evääksi, vaan kunnon kotiruokaa saisi olla. Yli puolet kertoo etenkin yöllä tarjolla olevan ruoan ”lihapiirakka nakeilla” -tyyppistä. Lähes joka kymmenes joutuu yöpymään paikoissa, joissa ruokaa ei ole lainkaan saatavilla.
- Se, että asema on auki ja vain kahvilinjastosta voi jonkun sämpylän ostaa, ei oikein riitä… Lämmin ruoka on se juttu, minkä kuljettaja tarvitsee, toteaa eräs vastaaja.
Tilanteen korjaaminen riittävälle tasolle vaatii laajaa yhteistyötä. Valtion, kuntien ja kaupunkien on huomioitava raskaat ajoneuvot tie- ja palveluverkon suunnittelussa sekä kaavoituksessa. Samalla työmarkkinajärjestöjen ja työnantajien on yhdessä varmistettava kuljettajille riittävät työolosuhteet, että syöminen ja lepääminen onnistuvat.
-Kun kuljettajien työskentelyedellytyksiä parannetaan, edistetään samalla myös kuljetusalan vetovoimaa ja varmistetaan, että logistiikka rullaa ajallaan. Kyse on viimekädessä koko Suomen huoltovarmuudesta AKT:n toinen varapuheenjohtaja Niko Blom muistuttaa.
Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi sallittua pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. (Traficom)
Yhteyshenkilöt
Niko Blom2. varapuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 554 0495niko.blom@akt.fi
Vesa MikkolaedunvalvontapäällikköAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 50 439 3349vesa.mikkola@akt.fi
Linkit
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 38 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
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