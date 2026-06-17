SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen hyväosaisten suojelu sen kuin jatkuu
17.6.2026 15:04:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Kokoomuksen hyväosaisten suojelu sen kuin jatkuu. Viimeisin näyttö tästä saatiin, kun työministeri Marttinen (kok.) siunasi yritysvastuun neuvottelukunnan päätöksen, jolla aggressiivista verosuunnittelua markkinoineen konsulttiyhtiö KPMG:n toiminta painettiin villaisella, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Ministerin allekirjoittamassa päätöksessä katsottiin, että ei yhtiö rikkonut kansainvälisiä yritysvastuuohjeita, vaikka se lobbasi selvästi ja toistuvasti aggressiivista verosuunnittelua osakevaihtojärjestelyjen muodossa asiakkailleen.
-On silmiinpistävää, että kokoomusta eivät kiinnosta verotulot tai julkisen talouden tasapainotus, jos pitäisi suitsia aggressiivista verosuunnittelua, Viitanen jatkaa.
Osakevaihdot ovat järjestelyitä, jossa yritykselle luodaan holdingyhtiörakenne yritysomistajan osinkoverotuksen minimoimiksesi. Niistä aiheutuu valtiolle ja kunnille merkittäviä veromenetyksiä ja samalla ne palkitsevat verovälttelyä harrastavia yrityksiä rehellisesti toimivien kustannuksella.
-Kun julkinen taloutemme kaipaa kipeästi vahvistamista ja hallitus on läpi kautensa ajanut sopeutuksen raskaimman taakan yhteiskunnan heikoimpien niskaan, niin on täysin kestämätöntä, että työministeri nyt katsoo verovälttelyyn kannustavan yrityksen toimintaa täysin sormien läpi, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
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