SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen hyväosaisten suojelu sen kuin jatkuu

Ministerin allekirjoittamassa päätöksessä katsottiin, että ei yhtiö rikkonut kansainvälisiä yritysvastuuohjeita, vaikka se lobbasi selvästi ja toistuvasti aggressiivista verosuunnittelua osakevaihtojärjestelyjen muodossa asiakkailleen.

-On silmiinpistävää, että kokoomusta eivät kiinnosta verotulot tai julkisen talouden tasapainotus, jos pitäisi suitsia aggressiivista verosuunnittelua, Viitanen jatkaa.

Osakevaihdot ovat järjestelyitä, jossa yritykselle luodaan holdingyhtiörakenne yritysomistajan osinkoverotuksen minimoimiksesi. Niistä aiheutuu valtiolle ja kunnille merkittäviä veromenetyksiä ja samalla ne palkitsevat verovälttelyä harrastavia yrityksiä rehellisesti toimivien kustannuksella.

-Kun julkinen taloutemme kaipaa kipeästi vahvistamista ja hallitus on läpi kautensa ajanut sopeutuksen raskaimman taakan yhteiskunnan heikoimpien niskaan, niin on täysin kestämätöntä, että työministeri nyt katsoo verovälttelyyn kannustavan yrityksen toimintaa täysin sormien läpi, Viitanen päättää.