Mediakutsu: Game On -videopelinäyttely avautuu Tampere-talossa

Puistokonsertissa soivat oopperakirjallisuuden helmet – Tampere Filharmonian johdossa Matthew Halls ja solistina Tuomas Katajala 5.6.2026 10:30:00 EEST | Tiedote

Tampere Filharmonia ja Tampere-talo järjestävät yhteistyössä Tampereen Energian kanssa perinteisen Puistokonsertin Tampereen Sorsapuistossa lauantaina 8. elokuuta 2026. Tampere Filharmoniaa johtaa orkesterin ylikapellimestari Matthew Halls, ja solistina laulaa tenori Tuomas Katajala. Puistokonsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.