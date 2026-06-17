Mediakutsu: Game On -videopelinäyttely avautuu Tampere-talossa
18.6.2026 07:15:00 EEST | Tampere-talo Oy | Kutsu
Tänä kesänä Tampere-talon kävijät voivat uppoutua videopelien maailmaan toiminnallisessa Game On -kesänäyttelyssä. Näyttely on avoinna Tampere-talossa vain rajoitetun ajan 27.6.–9.8.2026. Kutsumme median edustajia tutustumaan näyttelyyn ennakkoon perjantaina 26. kesäkuuta klo 12.
Englantilainen Game On -videopelinäyttely rantautuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Vuosien varrella näyttely on vieraillut 44 eri kaupungissa ja 28 eri maassa. Yhteensä näyttelyn on kokenut yli neljä miljoonaa pelifania ympäri maailman. Näyttely sopii koko perheelle.
Tampere-taloon tuodaan yli 100 erilaista videopeliä, ja niitä kaikkia pääsee pelaamaan. Perjantai-iltaisin näyttely on avoinna pidennetysti ainoastaan yli 18-vuotiaille vierailijoille. Tuolloin pelattavissa on tavallisen valikoiman lisäksi K18-merkittyjä pelejä, kuten Grand Theft Auto ja Read Dead Redemption.
Tampereelle näyttelyn tuottaa Tampere Live yhteistyössä englantilaisten Barbican Centren ja City of London Corporationin kanssa. Tampereen näyttelyyn on kansainvälisten peliklassikoiden oheen lisätty suomalaista pelialan osaamista.
”Suomi on pelialan edelläkävijä, ja haluamme tuoda tätä esille Tampereen Game On -näyttelyssä. Yleisö pääsee kokemaan näyttelyn, joka tunnistaa pelialan yhdeksi aikamme keskeisimmistä luovista toimialoista”, Barbican Centren kaupallinen johtaja Patrick Moran kertoo.
Näyttely on avoinna 27.6.–9.8.2026 maanantaista torstaihin klo 9–18, perjantaisin klo 9–18 ja pidennetysti yli 18-vuotiaille klo 18–21 sekä lauantaista sunnuntaihin klo 9–17. Lipunmyynti päättyy tuntia ennen sulkemisaikaa.
Näyttelyn liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Tarjolla on kolmen tunnin vierailuun oikeuttavia kertalippuja sekä koko päivän vierailuun oikeuttavia päivärannekkeita. Alle 4-vuotiaat lapset pääsevät näyttelyyn maksutta, eikä erillistä kertalippua tai ranneketta tarvita.
Median ilmoittautuminen
Kutsumme juttua tekeviä median edustajia tutustumaan ennakkoon Game On -kesänäyttelyyn perjantaina 26. kesäkuuta klo 12–14 välillä. Paikan päällä Tampere-talossa on mahdollista haastatella Tampere Liven ja Barbican Centren henkilökuntaa.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse Tampere-talon viestintäasiantuntija Elsa Vähäselle. Ilmoita viestissäsi, mille medialle työskentelet. Olethan yhteydessä Elsa Vähäseen myös siinä tapauksessa, jos olet kiinnostunut tulemaan tutustumiskäynnille jonakin toisena näyttelyn aukiolopäivänä.
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Yhteyshenkilöt
Elsa VähänenViestintäasiantuntija / Communications SpecialistTampere-talo OyPuh:+358 40 551 2739elsa.vahanen@tampere-talo.fi
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