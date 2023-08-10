Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen hirvieläinluvat on myönnetty

25.6.2026 12:30:00 EEST | Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi | Tiedote

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Suomen riistakeskus on myöntänyt Varsinais-Suomen hirvieläinmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 1297 hirven- ja 16508 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Lupamäärät ovat käytännössä pysyneet ennallaan verrattuna edelliseen metsästyskauteen. Pyyntiluvat sisältävät myös ns. pankkilupia. Tämä mahdollistaa lupien joustavaa käyttöä ja ohjaamista erityisesti peurojen tihentymäalueille.

- Hirvikanta on edelleen aika alhaisella tasolla mutta valkohäntäpeurakannan lasku on pysähtynyt ja on jopa merkkejä siitä, että kanta olisi taas pienessä kasvussa, sanoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson. Tavoitteena on, että peurakanta kääntyisi taas laskuun.

Viime metsästyskaudella alueella saatiin saaliiksi yhteensä 1419 hirveä ja 16029 valkohäntäpeuraa.

Hirvieläinmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen

Hirvieläinmetsästys ja erityisesti valkohäntäpeuranmetsästys on alueen merkittävin metsästysmuoto. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Varsinais-Suomessa on yli 7000 hirvieläinmetsästäjää ja tämän lisäksi alueella vierailee runsaasti metsästäjiä myös muualta Suomesta.

Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.

Pyyntiluvilla ohjataan hirvieläinkantojen hoitoa

Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvieläinkannat elinvoimaisina ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla sunnuntaina 11. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

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