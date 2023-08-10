Varsinais-Suomen hirvieläinluvat on myönnetty

- Hirvikanta on edelleen aika alhaisella tasolla mutta valkohäntäpeurakannan lasku on pysähtynyt ja on jopa merkkejä siitä, että kanta olisi taas pienessä kasvussa, sanoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson. Tavoitteena on, että peurakanta kääntyisi taas laskuun.

Viime metsästyskaudella alueella saatiin saaliiksi yhteensä 1419 hirveä ja 16029 valkohäntäpeuraa.

Hirvieläinmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen

Hirvieläinmetsästys ja erityisesti valkohäntäpeuranmetsästys on alueen merkittävin metsästysmuoto. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Varsinais-Suomessa on yli 7000 hirvieläinmetsästäjää ja tämän lisäksi alueella vierailee runsaasti metsästäjiä myös muualta Suomesta.

Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.

Pyyntiluvilla ohjataan hirvieläinkantojen hoitoa

Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvieläinkannat elinvoimaisina ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla sunnuntaina 11. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.