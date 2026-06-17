Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
18.6.2026 10:00:00 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä kahdeksan henkilöä.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä toukokuun 2026 alussa. Neuvotteluesityksen mukaan yt-neuvottelut olisivat voineet johtaa enimmillään 17 henkilön irtisanomiseen. Neuvotteluiden myötä irtisanomisten määrää saatiin vähennettyä. Työnantaja arvioi neuvotteluiden jälkeen joutuvansa irtisanomaan yhteensä kahdeksan henkilöä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen palveluksessa on tällä hetkellä 277 työntekijää, joista noin 150 oli yt-neuvottelujen piirissä.
Neuvottelut käytiin valtion yt-lain säännösten mukaisesti. Neuvotteluvelvoite katsottiin täytetyksi, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työntekijäpuoli katsoi, että myös lomautusta olisi pitänyt tarkastella vaihtoehtona irtisanomisille. Työnantajan selvitys on annettu henkilöstöjärjestöjen JUKO ry:n, Pro ry:n ja JHL ry:n edustajille.
Yhteistoimintaneuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion säästötoimenpiteisiin, minkä vuoksi viraston toimintaa tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevaa toimintamenomäärärahaa.
Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on pyritty kesästä 2024 alkaen vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisten virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät kuitenkaan riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027 nykyisellä kulurakenteella ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ja suunnitelmilla. Yhteistoimintaneuvottelujen peruste oli sekä taloudellinen että tuotannollinen, koska kulurakenteen sopeuttaminen ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttävät muutoksia mm. organisaatioon, tehtäviin, toimintoihin ja resurssien uudelleen järjestelyyn kolmen ELY-keskuksen yhdistyttyä yhdeksi elinvoimakeskukseksi.
Yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käytiin 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Toisessa vaiheessa käytiin 17.6.2026 päättyneet virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa.
Työnantaja tukee irtisanottavia ja työyhteisöä muutoksessa mm. muutostukikeskusteluilla, valmennuksella ja työterveyshuollon palveluilla.
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Yhteyshenkilöt
Ylijohtaja Ari Niiranen, p. 0295 026 060
Hallintojohtaja Heli Määttänen, p. 0295 026 139
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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