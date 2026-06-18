Vasemmistoliitto

Eduskuntaan perustettiin Afganistanilaisten ystävyysryhmä naisten oikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi

18.6.2026 09:25:09 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Afganistanilaisten ystävyysryhmä kokoontui perustamiskokoukseen keskiviikkona 17.6. ja kokouksessa ryhmän puheenjohtajaksi valittiin ryhmän koollekutsuja, kansanedustaja Mai Kivelä (vas), sekä varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Inka Hopsu (vihr), Helena Marttila (sd) ja Eva Biaudet (rkp).

Perustamiskokouksen jälkeen ryhmä järjesti kuulemistilaisuuden naisten ja vähemmistöryhmien tilanteesta Afganistanissa. Ryhmä kuuli ajankohtaiset terveiset etäyhteydellä suoraan Afganistanista sekä paikan päälle saapuneiden, Suomessa asuvien afganistanilaistaustaisten naisten ja kansalaisaktivistien toimesta.

– Eduskunnan Afganistanilaisten ystävyysryhmän tarkoituksena on luoda ja ylläpitää suhteita Afganistanin kansalaisyhteiskuntaan sekä tukea Afganistanin naisia ja muita sorrettuja yhteisöjä, joiden tilanne Talebanin hallitsemassa Afganistanissa vaikeutuu päivä päivältä. Afganistanin naisia ei saa unohtaa, Kivelä painottaa.

– Viimeisten viiden vuoden aikana Afganistanin naisilta on systemaattisesti riistetty heidän perusoikeutensa. Ratkaisuja on pyrittävä löytämään yhdessä afganistanilaisten kanssa, paitsi naisten myös muiden sorrettujen yhteisöjen tilanteen parantamiseksi. Taleban-hallinnon legitimointi kutsumalla heitä Brysseliin neuvotteluihin palautuksista ei auta asiaa, Hopsu jatkaa.

Ystävyysryhmän tarkoituksena on ottaa kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin, lisätä tietoisuutta afganistanilaisten tilanteesta, vaikuttaa maan ihmisoikeustilanteeseen sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

– Eduskunnan ryhmät ovat meille kansanedustajille tärkeä foorumi käydä keskustelua, saada ajantasaisinta tietoa ja pohtia vaikuttamisen tapoja. Tulemme varmasti järjestämään monia kaikille avoimia tilaisuuksia ja tämänpäiväinen perustamiskokous on vasta tärkeä ensiaskel, Marttila sanoo.

Lisätietoja:

Mai Kivelä, p. 040 741 7379
Inka Hopsu, p. 09 432 3054
Helena Marttila, p. 09 432 3129
Eva Biaudet, p. 09 432 3015

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