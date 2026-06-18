KHO:n ennakkopäätös, joka koskee arvonlisäveroa

A:n kirjanpitäjä oli antanut verokaudelta 2022 arvonlisäveroilmoituksen, jossa oli ilmoitettu sekä myynnistä suoritettavaa että vähennettävää arvonlisäveroa. A:n aikaisemmin käyttämä kevytyrittäjä-palvelu oli sittemmin antanut samalta verokaudelta toisen veroilmoituksen, jossa suoritettavaa ja vähennettävää arvonlisäveroa ei ollut ilmoitettu lainkaan (niin sanottu nollaveroilmoitus). Toinen ilmoitus oli annettu, koska A oli unohtanut lopettaa kevytyrittäjä-palvelun ja koska laskutusta ei ollut tapahtunut palvelun kautta kyseisenä vuotena. A:n mukaan kevytyrittäjä-palvelun antama ilmoitus oli ollut turha, eikä hän ollut siitä tietoinen.