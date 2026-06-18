KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ylimääräistä muutoksenhakua (Menetetyn määräajan palauttaminen)
18.6.2026 09:05:37 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Verohallinto oli verotarkastuksen perusteella määrännyt A Oy:n maksettavaksi arvonlisäveroa verokausilta 10–12/2019 ja 6/2020 sekä veronkorotusta, koska A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää hallinnointipalveluiden ja vieraan pääoman ehtoisen rahoitukseen hankintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostoihin sisältyneitä arvonlisäveroja. Verotarkastuskertomuksessa A Oy:lle oli lisäksi annettu kirjallinen ohjaus kulujen vähennyskelvottomuudesta vastaisuudessakin. Hallinto-oikeuden 19.12.2024 tekemän päätöksen mukaan A Oy:llä oli oikeus vähentää ostoihin sisältyneet arvonlisäverot yhtiön liiketoiminnan yleiskuluina. Verohallinto oli 9.4.2025 tekemässään uudelleenkäsittelypäätöksessä hyväksynyt A Oy:lle lähes täyden vähennysoikeuden.
A Oy oli saamansa ohjauksen mukaisesti jättänyt samankaltaisiin ostoihin sisältyneet arvonlisäverot ilmoittamatta vähennettävinä veroina verokausilta 10–12/2020 ja 1–12/2021. Määräaika oikaisuilmoituksen antamiseen verokausille 10–12/2020 oli päättynyt vuoden 2023 päättyessä ja verokausille 1–12/2021 vuoden 2024 päättyessä.
A Oy vaati menetetyn määräajan palauttamista oikaisuilmoitusten antamiseksi. Arvioitavaksi tuli, mikä merkitys oli annettava veronkorotuksen riskille, mikäli yhtiö olisi antanut oikaisuilmoitukset laissa säädetyssä määräajassa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että menetetyn määräajan palauttaminen tässä tapauksessa merkitsisi pikemmin puuttumista veronkorotusriskin vuoksi ongelmalliseksi osoittautuneeseen järjestelmään kuin yksittäistapauksellista oikeudenloukkauksen korjaamista. Hakemus hylättiin.
Äänestys 3–2 osasta perusteluja
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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