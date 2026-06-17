Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 26

18.6.2026 09:45:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Viikolla 26 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Liedossa ja Nousiaisissa. Satakunnan kohteet sijaitsevat Raumalla, Huittisissa, Porissa ja Merikarvialla.

Päällystyskoneet päällystämässä.

Viikolla 26 päällystyskohteena olevia teitä:

  • vt 8 Rauman kohta (yötyö)
  • vt 10 Hakkinen – Nuolemo, Lieto (yötyö)
  • mt 2101 Vampula – Myllykylä, Huittinen, jatkuu
  • mt 12417 Santamala – Killainen, Nousiainen, jatkuu
  • mt 13169 Merikarvian keskusta, jatkuu

Päällystystä valmistelevia töitä ja muita päällystyskohteisiin liittyviä töitä:

  • vt 2 Tikkula – Kyläsaaren liittymä, Pori
  • jalankulku- ja pyöräilyväylä 70002 Enäjärvi – Yyteri, Pori

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osassa kohteista työt ajoittuvat yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824

Avainsanat

päällystyspäällystystyöt

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