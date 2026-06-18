Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kaksi maksutonta puistokonserttia kaupungintalon edustalla heinäkuussa

18.6.2026 09:40:24 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupunginorkesteri kutsuu yleisön nauttimaan kahdesta maksuttomasta kesäkonsertista kaupungintalon edustalle heinäkuussa 2026. Konsertit tarjoavat monipuolisen kattauksen klassista musiikkia, musikaalisävelmiä sekä rakastettuja popklassikoita.

Johan Hagström

Beatles-säveliä ja 60-luvun tunnelmaa keskiviikkona 15.7. 

Ensimmäinen puistokonsertti järjestetään keskiviikkona 15. heinäkuuta klo 18.00 teemalla Sixties in the Park. Yleisöä viihdyttää Vaasan kaupunginorkesteri sekä vaasalaisyhtye Allan and The Astronauts.

Konsertissa kuullaan orkesterin esittämänä Beatlesin tunnetuimpia kappaleita, kuten All You Need Is Love, Eleanor Rigby, A Hard Day’s Night sekä Here Comes the Sun. Vaasan vanhin edelleen keikkaileva bändi Allan and The Astronauts täydentää iltaa kulta-ajan rock-covereilla.

Klassikoita, musikaaleja ja elokuvamusiikkia perjantaina 17.7.

Perjantaina 17. heinäkuuta klo 18.00 järjestettävän Picnic Pops puistokonsertin tähtikaksikkona nähdään vaasalaislähtöinen musikaali- ja teatterilaulaja Sarah Nedergård sekä kansainvälistä kokemusta kartuttanut kapellimestari ja pianisti Martin Segerstråle.

Illan ohjelmassa kuullaan muun muassa Johann Straussin Mustalaisparoni-alkusoitto, Frühlingsstimmen-valssi ja perinteinen Radetzky-marssi sekä Astor Piazzollan Libertango. Musikaalien ystäville on luvassa tunnettuja sävelmiä teoksista Evita, West Side Story, The Sound of Music, My Fair Lady ja Sunset Boulevard.

Konsertin toisella puoliskolla kuullaan lisäksi muun muassa La vie en rose, Akselin ja Elinan häävalssi, Johannes Brahmsin Unkarilainen tanssi nro 5, Abban The Winner Takes It All sekä James Bond -elokuvien musiikista koottu potpuri.

Molempiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Puistokonsertit 2026

Keskiviikko 15.7.2026 klo 18.00
Kaupungintalon edusta
Vaasan kaupunginorkesteri ja Allan and The Astronauts

Perjantai 17.7.2026 klo 18.00
Kaupungintalon edusta
Johtaa Martin Segerstråle
Solistina Sarah Nedergård
Vaasan kaupunginorkesteri

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesteri

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

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