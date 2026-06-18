Två avgiftsfria parkkonserter framför Stadshuset i juli
18.6.2026 09:39:19 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vasa stadsorkester bjuder in allmänheten att njuta av två avgiftsfria sommarkonserter framför Stadshuset i juli 2026. Konserterna bjuder på en mångsidig palett av klassisk musik, musikalmelodier och älskade popklassiker.
Beatles-låtar och 60-talsstämning onsdag 15.7
Den första parkkonserten ordnas onsdagen den 15 juli kl.18.00 på temat Sixties in the Park. Publiken underhålls av Vasa stadsorkester och Vasabandet Allan and The Astronauts.
På konserten får vi höra orkestern framföra Beatles mest kända låtar, såsom All You Need Is Love, Eleanor Rigby, A Hard Day’s Night och Here Comes the Sun. Vasas äldsta band som fortfarande uppträder, Allan and The Astronauts, fullbordar kvällen med rock-covers från guldåldern.
Klassiker, musikaler och filmmusik fredag 17.7
Under parkkonserten Picnic Pops som ordnas fredagen den 17 juli kl. 18.00 ses som stjärnduo den Vasafödda musikal- och teatersångaren Sarah Nedergård och dirigenten och pianisten Martin Segerstråle med internationella erfarenheter.
Kvällens repertoar består bland annat av Johann Strauss fartfyllda ouvertyr till Zigeunerbaronen, valsen Frühlingsstimmen och den traditionella Radetzky-marschen samt Astor Piazzollas Libertango. För musikalvänner utlovas kända melodier från verken Evita, West Side Story, The Sound of Music, My Fair Lady och Sunset Boulevard.
Under konsertens andra halva får vi dessutom höra bland annat La vie en rose, Akselin ja Elinan häävalssi, Johannes Brahms Ungersk dans nr 5, ABBA-hitten The Winner Takes It All och ett anslående potpurri av musik från James Bond-filmer.
Det är fritt inträde till båda konserterna.
Parkkonserter 2026
Onsdag 15.7.2026 kl. 18.00
Framför Stadshuset
Vasa stadsorkester och Allan and The Astronauts
Fredag 17.7.2026 kl. 18.00
Framför Stadshuset
Dirigeras av Martin Segerstråle
Solist Sarah Nedergård
Vasa stadsorkester
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
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