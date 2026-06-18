Två avgiftsfria parkkonserter framför Stadshuset i juli

Beatles-låtar och 60-talsstämning onsdag 15.7

Den första parkkonserten ordnas onsdagen den 15 juli kl.18.00 på temat Sixties in the Park. Publiken underhålls av Vasa stadsorkester och Vasabandet Allan and The Astronauts.

På konserten får vi höra orkestern framföra Beatles mest kända låtar, såsom All You Need Is Love, Eleanor Rigby, A Hard Day’s Night och Here Comes the Sun. Vasas äldsta band som fortfarande uppträder, Allan and The Astronauts, fullbordar kvällen med rock-covers från guldåldern.

Klassiker, musikaler och filmmusik fredag 17.7

Under parkkonserten Picnic Pops som ordnas fredagen den 17 juli kl. 18.00 ses som stjärnduo den Vasafödda musikal- och teatersångaren Sarah Nedergård och dirigenten och pianisten Martin Segerstråle med internationella erfarenheter.

Kvällens repertoar består bland annat av Johann Strauss fartfyllda ouvertyr till Zigeunerbaronen, valsen Frühlingsstimmen och den traditionella Radetzky-marschen samt Astor Piazzollas Libertango. För musikalvänner utlovas kända melodier från verken Evita, West Side Story, The Sound of Music, My Fair Lady och Sunset Boulevard.

Under konsertens andra halva får vi dessutom höra bland annat La vie en rose, Akselin ja Elinan häävalssi, Johannes Brahms Ungersk dans nr 5, ABBA-hitten The Winner Takes It All och ett anslående potpurri av musik från James Bond-filmer.

Det är fritt inträde till båda konserterna.

Parkkonserter 2026

Onsdag 15.7.2026 kl. 18.00

Framför Stadshuset

Vasa stadsorkester och Allan and The Astronauts

Fredag 17.7.2026 kl. 18.00

Framför Stadshuset

Dirigeras av Martin Segerstråle

Solist Sarah Nedergård

Vasa stadsorkester