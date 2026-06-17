RKP vaatii toimia mammografiaseulontojen osallistumisasteen laskun vuoksi: ”Varoitimme tästä”

Tuoreet tiedot osoittavat, että muun muassa Hangossa aiempaa harvempi nainen osallistuu mammografiaseulontoihin. Asiasta kertoi Hufvudstadsbladet 17. kesäkuuta. RKP:n mukaan kehitys ei ole yllätys.

– Kuka tästä oikeastaan yllättyy? Varoitimme jo silloin, kun mammografiapalveluverkkoa alettiin purkaa, että pidemmät etäisyydet ja heikompi saavutettavuus johtavat siihen, että yhä harvempi nainen osallistuu seulontoihin. Nyt näemme valitettavasti, että huolemme ovat käyneet toteen, sanoo kansanedustaja ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen toinen varapuheenjohtaja Henrik Wickström.

RKP:n mukaan puutteelliset joukkoliikenneyhteydet yhdistettynä vähentyneisiin palvelupisteisiin ovat vaikeuttaneet monien pääsyä tutkimuksiin.

– Kun tutkimukseen osallistuminen edellyttää pitkää matkaa, ei ole yllättävää, että osallistumisaste laskee. Mammografiaseulonta on erittäin tehokas tapa ehkäistä rintasyöpäkuolemia. Seulontoihin osallistuvien naisten kuolleisuus on noin 30 prosenttia alhaisempi. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni nainen osallistuu seulontoihin, sanoo aluehallituksen jäsen Karin Cederlöf.

Hyvinvointialueen valtuusto päätti tämän vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä, että vaihtoehtoisia malleja, joissa palvelupisteitä olisi enemmän, valmistellaan päätöksentekoa varten. RKP:n mukaan työ ei ole edennyt riittävän nopeasti.

– Olemme jo päättäneet, että vaihtoehtoiset ratkaisut tuodaan hallituksen käsiteltäväksi. Odotamme kuitenkin edelleen konkreettisia ehdotuksia. On korkea aika, että viranhaltijat toimittavat ne päätöksentekoon, jotta voimme tehdä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa vahvistavia ratkaisuja, sanoo hallituksen jäsen Denis Strandell.

RKP:n mukaan syöpäseulontoihin osallistumisen väheneminen on vakava varoitusmerkki.

– Saavutettava hoito omalla äidinkielellä on yhdenvertaisuuskysymys. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin ilman kohtuuttomia esteitä ja omalla kielellään. Kun osallistuminen vähenee, meidän on toimittava nopeasti varmistaaksemme, ettei kukaan jää palvelujen ulkopuolelle, sanoo kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Anita Westerholm.

RKP pitää samalla myönteisenä sitä, että julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan myös johtavat viranhaltijat näyttävät nyt jakavan näkemyksen siitä, ettei palveluiden keskittäminen ole tuottanut toivottuja tuloksia.

– Kun osallistuminen syöpäseulontoihin vähenee, järjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi. Siksi meidän on jo tänä syksynä tehtävä uusia päätöksiä, jotka parantavat palveluiden saavutettavuutta ja palauttavat toimivan palveluverkon. Naisten terveys ei saa vaarantua palvelujen keskittämisen ja puutteellisen suunnittelun takia, RKP:n edustajat toteavat.