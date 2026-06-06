Jonatan Johansson Huuhkajien valmennusryhmään – ”Mahtava kunnia”
18.6.2026 10:05:58 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Entinen A-maajoukkuehyökkääjä Jonatan Johansson liittyy Jacob Friisin valmennusryhmään.
Jonatan Johansson täydentää Huuhkajien valmennusryhmän Tim Sparvin siirryttyä portugalilaisen CD Mafran päävalmentajaksi. Johanssonin ja Palloliiton solmima sopimus kattaa syksyn UEFA Nations Leaguen, tulevat EM-karsinnat sekä mahdollisen EM-lopputurnauksen kesällä 2028.
– Tämä on tietysti mahtava kunnia ja hieno asia. Minulle A-maajoukkue on aina ollut todella iso juttu, niin aikoinaan pelaajana kuin valmennustiimin jäsenenä. Pyyntö liittyä Huuhkajiin tuli pienenä yllätyksenä, mutta todella positiivisena sellaisena. En tarvinnut miettimisaikaa – tietysti sanoin kyllä, Johansson sanoo.
Johansson, 50, tuo mukanaan vahvaa kansainvälistä kokemusta sekä pelaajana että valmentajana. ”Tintti” edusti maajoukkuetta 105 A-maaottelussa, joissa hän teki 22 maalia. Seurajoukkuepuolella Johansson teki komean kansainvälisen uran, johon sisältyi esimerkiksi lähes 150 Valioliigaottelua Charltonin paidassa.
Pelaajauransa päättymisen jälkeen Johansson on toiminut valmentajana Skotlannin ja Suomen kentillä, muun muassa Rangersissa ja TPS:ssa. Huuhkajien valmennusryhmään Johansson kuului vuonna 2017 ennen siirtymistään Rangersin edustusjoukkueen valmennukseen. Tällä hetkellä Johansson työskentelee valmentajana Rangersin akatemiajoukkueessa.
– Minulla oli ennen päätöstä hyvä keskustelu Jacob Friisin kanssa. Minulle löytyy varmasti sopiva rooli. Valmennustiimissä on paljon tietoa ja taitoa, uskon, että voin tuoda siihen jotain omaa mukaan, Johansson kommentoi ja jatkaa:
– Tim Sparv oli loistava siinä roolissa, minkä hän tiimissä teki. Uskoisin, että roolini on aika paljon samanlainen. Rooli varmasti kehittyy ajan myötä, kun tapaamme ja aloitamme vielä kovemmin valmistelut kohti syksyn Nations Leagueta ja tulevia EM-karsintoja.
Päävalmentaja Friis odottaa innolla työskentelyä valmennusryhmän uusimman jäsenen kanssa.
– Jonatan sopii loistavasti siihen profiiliin, jonka Tim valmennustiimiin loi. Johanssonin yli sadan A-maaottelun kokemus pelaajana sekä valmennuskokemus niin maajoukkueesta kuin seurajoukkuepuolelta puhuvat puolestaan. ”Tintin” kanssa käymieni keskustelujen jälkeen olen vakuuttunut, että saamme Timin tilalle juuri sellaisen profiilin henkilön ja valmentajan, joka sopii valmennustiimiimme loistavasti, päävalmentaja kertoo.
Huuhkajien pelit jatkuvat syksyllä UEFA Nations Leaguessa. Suomi pelaa Nations Leaguen C-liigassa samassa lohkossa Albanian, Valko-Venäjän ja San Marinon kanssa.
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
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