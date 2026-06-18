Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille

18.6.2026 10:01:45 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää eduskunnassa maanantain täysistunnossa epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille, mikäli hänen tällä viikolla esittelemiään sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.

Kuva: Outi Neuvonen

Ministeri Rydmanin esittelemien kriteerien mukaan avustusta ei jatkossa myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta on ”keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön”. Yksi järjestöjen työn keskeinen osa on kuitenkin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta esimerkiksi vammaisten, lasten, nuorten ja vanhusten ääni kuuluisi myös päättäjien korviin.

− Tässä on kyse yhteiskunnallisen moninaisuuden ja moniäänisyyden vähentämisestä, ja sitä kautta demokratian kaventamisesta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

Avustusta ei jatkossa myönnettäisi myöskään järjestöille, joiden toiminta kohdistuu pääosin ”yhteen tiettyyn ei- terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään”. Tämä on ilmeistä syrjintää esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä eri maahanmuuttajaryhmiä kohtaan.

Ministerin esittämille hämmentäville uusille kriteereille ei ole laajaa kannatusta edes hallituspuolueiden keskuudessa.

− Ministeri ei ole oman hallinnonalansa diktaattori, vaan hänen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Ministeri Rydman ei tätä selvästi ymmärrä, vaan pyrkii tukahduttamaan kansalaisyhteiskuntaa muiden puolueiden näkemyksistä piittaamatta, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee jättämään epäluottamuslauseen ministeri Rydmanille maanantaina eduskunnan täysistunnossa, mikäli hän ei ennen sitä sitoudu muuttamaan esittelemiään avustuskriteereitä.

Yhteyshenkilöt

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