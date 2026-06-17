Vihreät - De Gröna

Vihreiltä avoin kirje pääministeri Orpolle: Naisiin kohdistuva väkivalta on nostettava turvallisuuspolitiikan ytimeen

18.6.2026 10:21:22 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreät kansanedustajat ovat lähettäneet pääministeri Petteri Orpolle avoimen kirjeen, jossa esitetään konkreettisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja uhrien suojelun vahvistamiseksi.

Kirjeessä muistutetaan, että naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa vakava ja laaja turvallisuusongelma. Tänä vuonna jo 11 naista on menettänyt henkensä väkivallan seurauksena, ja pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä on kasvanut merkittävästi.

Vihreät kiittävät hallitusta muun muassa turvakotipaikkojen lisäämisestä, lähisuhdeväkivallan sovittelun kieltämisestä sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoinnista. Samalla puolue kuitenkin varoittaa, että järjestöihin kohdistuvat leikkaukset voivat heikentää väkivallan ehkäisyä ja uhrien tukipalveluita.

Kirjeessä Vihreät esittävät muun muassa väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamista, turvakotipaikkojen lisäämistä, pakottavan kontrollin kriminalisointia, lähestymiskieltojen valvonnan tehostamista sekä viranomaisten koulutuksen vahvistamista. 

Lisäksi puolue vaatii, että naisiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan Suomessa turvallisuus- ja yhteiskuntarauhakysymykseksi muiden Euroopan maiden tavoin.

– Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole naisten ongelma. Se on Suomen ongelma. Sen torjuminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä yli hallitus- ja oppositiorajojen, kirjeessä todetaan.

Vihreät ilmoittavat olevansa valmiita tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja turvallisemman Suomen rakentamiseksi.

Vihreän eduskuntaryhmän kirje pääministerille liitteenä.

Yhteyshenkilöt

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