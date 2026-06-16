Kutsu SuomiAreenaan 24.6. ja 25.6.: Väki vähenee, päättyvätkö pidot?
22.6.2026 13:31:17 EEST | Työterveyslaitos | Kutsu
Suomen väestö ikääntyy, syntyvyys on alhainen ja työikäisten määrä kääntyy laskuun. Nuorilla on kannettavana entistä suurempi vastuu. Mistä ratkaisu hankalaan yhtälöön? Tervetuloa DEMOGRAPHY- ja YOUNG-ohjelmien sekä Itlan tilaisuuksiin SuomiAreenaan Poriin!
Kutsu medialle ja sidosryhmille 22.6.2026
Suomen väestörakenne muuttuu nopeasti: väestö ikääntyy, syntyvyys on alhainen ja työikäisten määrä kääntyy laskuun. Hoivan ja palvelujen tarve kasvaa. Nuorilla on kannettavana entistä suurempi vastuu, ja heidän luottamuksensa tulevaisuuteen on koko yhteiskunnan elinvoiman kannalta ratkaisevaa. Siksi nuorten toivoa, osallisuutta ja hyvinvointia on tuettava ja vahvistettava.
Tarvitsemme tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja ja konkreettisia tekoja.
Tervetuloa keskustelemaan, verkostoitumaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja!
Virvokkeita, viisuja ja visailua - tilaisuus sidosryhmille
Keskiviikko 24.6.2026 klo 17.30–19.30
Porin teatteri, Pienen näyttämön kahvila, Hallituskatu 14
Tilaisuudessa on luvassa hyvää meininkiä, tutkittua tietoa, verkostoitumista ja live-musiikkia Porin ytimessä.
Väki vähenee, päättyvätkö pidot? -avoin keskustelutilaisuus
Torstai 25.6.2026 klo 13–13.45
Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistonkatu 14,, Pori
Nuorten luottamus ja usko tulevaisuuteen ratkaisevat Suomen suunnan.
Paneelikeskustelussa etsimme vastauksia kysymyksiin:
- Miten varmistamme, että nuorten tulevaisuususko ja luottamus säilyvät?
- Miten nuoret voivat olla aktiivisia toimijoita muuttuvassa Suomessa?
- Mitä päättäjät aikovat tehdä – ja mitä meistä jokainen voi tehdä nuorten tulevaisuususkon ja luottamuksen säilyttämiseksi?
Keskustelua vetää toimittaja Tuija Siltamäki ja panelisteina ovat ministeri Mika Poutala, kansanedustaja Pinja Perholehto, toimittaja Adile Sevimli sekä YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuu.
Tutustu panelisteihin ja tilaisuuden sisältöön tarkemmin >>
Tervetuloa DEMOGRAPHY- ja YOUNG-ohjelmien sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan tilaisuuksiin SuomiAreenaan Poriin!
Jos et itse pääse tilaisuuksiin, voit välittää kutsun eteenpäin kollegallesi.
Lisätiedot
Kristiina Kulha, vuorovaikutusvastaava, LIFECON-hanke, DEMOGRAPHY-ohjelma, Työterveyslaitos, puh. 0405486914, kristiina.kulha@ttl.fi
Heidi Wirkkala, vuorovaikutusvastaava, IMAGINE- ja SchoolWell-hankkeet, YOUNG-ohjelma, Helsingin yliopisto, 0503221477, heidi.wirkkala@helsinki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kulhavanhempi asiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358405486914kristiina.kulha@ttl.fi
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Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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