Kutsu SuomiAreenaan 24.6. ja 25.6.: Väki vähenee, päättyvätkö pidot?

Kutsu medialle ja sidosryhmille 22.6.2026

Suomen väestörakenne muuttuu nopeasti: väestö ikääntyy, syntyvyys on alhainen ja työikäisten määrä kääntyy laskuun. Hoivan ja palvelujen tarve kasvaa. Nuorilla on kannettavana entistä suurempi vastuu, ja heidän luottamuksensa tulevaisuuteen on koko yhteiskunnan elinvoiman kannalta ratkaisevaa. Siksi nuorten toivoa, osallisuutta ja hyvinvointia on tuettava ja vahvistettava.

Tarvitsemme tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja ja konkreettisia tekoja.

Tervetuloa keskustelemaan, verkostoitumaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja!

Virvokkeita, viisuja ja visailua - tilaisuus sidosryhmille

Keskiviikko 24.6.2026 klo 17.30–19.30

Porin teatteri, Pienen näyttämön kahvila, Hallituskatu 14

Tilaisuudessa on luvassa hyvää meininkiä, tutkittua tietoa, verkostoitumista ja live-musiikkia Porin ytimessä.

Ilmoittaudu tästä >>

Väki vähenee, päättyvätkö pidot? -avoin keskustelutilaisuus

Torstai 25.6.2026 klo 13–13.45

Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistonkatu 14,, Pori

Nuorten luottamus ja usko tulevaisuuteen ratkaisevat Suomen suunnan.

Paneelikeskustelussa etsimme vastauksia kysymyksiin:

Miten varmistamme, että nuorten tulevaisuususko ja luottamus säilyvät?

Miten nuoret voivat olla aktiivisia toimijoita muuttuvassa Suomessa?

Mitä päättäjät aikovat tehdä – ja mitä meistä jokainen voi tehdä nuorten tulevaisuususkon ja luottamuksen säilyttämiseksi?





Keskustelua vetää toimittaja Tuija Siltamäki ja panelisteina ovat ministeri Mika Poutala, kansanedustaja Pinja Perholehto, toimittaja Adile Sevimli sekä YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuu.

Tutustu panelisteihin ja tilaisuuden sisältöön tarkemmin >>

Tervetuloa DEMOGRAPHY- ja YOUNG-ohjelmien sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan tilaisuuksiin SuomiAreenaan Poriin!



Jos et itse pääse tilaisuuksiin, voit välittää kutsun eteenpäin kollegallesi.

Lisätiedot

Kristiina Kulha, vuorovaikutusvastaava, LIFECON-hanke, DEMOGRAPHY-ohjelma, Työterveyslaitos, puh. 0405486914, kristiina.kulha@ttl.fi

Heidi Wirkkala, vuorovaikutusvastaava, IMAGINE- ja SchoolWell-hankkeet, YOUNG-ohjelma, Helsingin yliopisto, 0503221477, heidi.wirkkala@helsinki.fi