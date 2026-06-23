Uudenmaan elinvoimakeskus

Uudenmaan työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvuvauhti jatkaa loivenemistaan

24.6.2026 09:07:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Uudellamaalla oli toukokuun lopussa 113 921 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 044 henkilöä (4,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämän vuoden puolella työttömyyden kasvuvauhti on tasoittunut viime syksyyn verrattuna.

Infograafi työmarkkinatilanteesta Uudellamaalla toukokuussa 2026: työttömiä työnhakijoita 113 921, avoimia työpaikkoja 7 916, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan osallistuu 26 850. Työttömyys lisääntynyt 5 % edellisvuodesta.
Uudenmaan työllisyyskatsaus 5/2026

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 11 359, mikä on 1 193 henkilöä (11,7 %) enemmän kuin edellisvuonna. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 22 892, ja määrä kasvoi 6,5 % vuodentakaisesta.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Uudellamaalla 53 280, mikä on 6 496 henkilöä (13,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömistä työnhakijoista ulkomaiden kansalaisia oli 25 142, mikä on 732 henkilöä (-2,8 %) vähemmän kuin edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudellamaalla kuntien työllisyyspalveluihin 7 916, mikä on 22,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -34,1 % edellisvuoteen nähden.

"Tilastojen valossa tilanne on hieman kaksijakoinen. Toisaalta työttömyyden kasvuvauhti on jatkanut loivenemistaan Uudellamaalla, mikä on hyvä merkki. Samalla kuitenkin uusissa avoimissa paikoissa nähtiin jälleen laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Alkaneissa työttömyysjaksoissa näkyy edelleen kasvua, mutta yleinen trendi on ollut laskemaan päin", toteaa tutkija Niko Pagkratis.

Rakennus-, korjaus- ja valmistetyöntekijöiden ammattiryhmässä on nähty työttömyyden laskua ja toisaalta uusien avoimien paikkojen kasvua, mikä saattaa viittaa toimialan orastavaan elpymiseen. Tilanne kuitenkin kirkastunee huomattavasti syksyllä kesälomien jälkeen.

Tiedot ilmenevät Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös Elinvoimakeskuksen sivuilta.

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Yhteyshenkilöt

tutkimus.uusimaa@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Infograafi työmarkkinatilanteesta Uudellamaalla toukokuussa 2026: työttömiä työnhakijoita 113 921, avoimia työpaikkoja 7 916, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan osallistuu 26 850. Työttömyys lisääntynyt 5 % edellisvuodesta.
Uudenmaan työllisyyskatsaus 5/2026
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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