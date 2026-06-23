Yrittäjät: YEL-uudistuksen tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta
23.6.2026 13:25:36 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tänään tiistaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksesta, jolla toteutettaisiin yrittäjän eläkelain (YEL) uudistus. Tavoitteena on yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen mm. kohtuullistamalla eläkemaksuja ja talouskasvun tukeminen.
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä saisi jatkossa itse valita, perustaako eläkevakuutuksensa nykyiseen työtulomalliin vai todellisiin, veronalaisiin ansiotuloihin. Yrittäjän ansiotulona käytettäisiin viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotietoa.
Suomen Yrittäjät on pitänyt hallituksen kehysriihessä tekemää päätöstä valinnanvapauden lisäämistä tervetulleena linjauksena.
”Esitys ei kuitenkaan käytännössä toteuta uudistuksen tavoitetta siitä, että YEL-työtulo perustuisi yrittäjän näin valitessa mahdollisimman reaaliaikaisesti yrittäjän ansioihin. Menneet ansiot eivät myöskään kuvaa yrittäjän tämänhetkistä työpanoksen arvoa. Jatkovalmistelussa on löydettävä malli, jossa reaaliaikaisia rekisteritietoja voidaan käyttää ansiotulojen vakuuttamisessa siltä osin kuin ne ovat käytettävissä”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
Esitysluonnoksen mukaan yrittäjän ansiotulon mukainen työtuloperuste voitaisiin vaihtaa yrittäjän hakemuksesta kokonaisarvion mukaiseen työtuloperusteeseen, eli niin sanottuun työtulomalliin, jos yrittäjän työpanokseen vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat.
”Jos ansiotulojen vakuuttamisessa perusteena on viimeisin vahvistettu verotus, on keskeistä, että yrittäjällä on mahdollisuus hakea työtuloonsa muutosta, jos ansiot olennaisesti muuttuvat. Muutoksen perusteena tulee tällöin olla nimenomaisesti tulojen muutos. Tältä osin esitysluonnosta tulee myös jatkovalmistelussa korjata”, Rytkönen-Sandberg toteaa.
Eläkeyhtiön avattava työtulon perusteita
Nykyisen työtulomallin kehittämiseksi esitysluonnoksessa esitetään, että työtuloperusteen valitsemiseksi eläkelaitoksen on annettava yrittäjälle tieto työtulon kokonaisarviosta perusteluineen ja varata yrittäjälle mahdollisuus antaa eläkelaitokselle lisätietoja kokonaisarvioon vaikuttavista seikoista.
”Tämä on muutos oikeaan suuntaan. Nykylain soveltamisen ongelmat ovat pitkälti seurausta eläkeyhtiöiden työtulolaskurista, joka on johtanut kohtuuttomiin lopputuloksiin. Lainsäädäntöä on täsmennettävä niin, että eläkeyhtiön on työtuloa vahvistaessaan kerrottava selkeästi, mihin työtuloa koskeva kokonaisarvio perustuu ja yrittäjällä on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa kokonaisarvion pohjana käytettäviin tietoihin”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Hallitus linjasi aiemmin keväällä kehysriihessä myös YEL-järjestelmän rahastoinnin ja YEL-järjestelmän hallinnollisten kustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämisestä. Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn luonnoksen yhteydessä näihin ei ole otettu kantaa.
”Lainsäädäntömuutosten lisäksi kehysriihessä linjattuja toimenpiteitä pitää edistää pikaisesti. Ennen vaaleja pitää tarkastella laajemmin koko eläkejärjestelmän tehokkuutta ja rahastointiin liittyviä vaihtoehtoja”, Pentikäinen sanoo.
Uudistuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2028.
Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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