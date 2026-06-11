Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä toukokuun 2026 alussa. Neuvotteluesityksen mukaan yt-neuvottelut olisivat voineet johtaa enimmillään 32 henkilön irtisanomiseen. Neuvotteluiden myötä irtisanomisten määrää saatiin vähennettyä. Työnantaja arvioi neuvotteluiden jälkeen joutuvansa irtisanomaan yhteensä 15 henkilöä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen palveluksessa on tällä hetkellä 241 työntekijää, joista 192 oli yt-neuvottelujen piirissä.

Neuvottelut käytiin valtion yt-lain säännösten mukaisesti. Neuvotteluvelvoite katsottiin täytetyksi, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työnantajan selvitys on annettu henkilöstöjärjestöjen JUKO ry:n, Pro ry:n ja JHL ry:n edustajille.

Yhteistoimintaneuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion säästötoimenpiteisiin, minkä vuoksi viraston toimintaa tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevaa toimintamenomäärärahaa.

Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on pyritty kesästä 2024 alkaen vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisten virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät kuitenkaan riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027 nykyisellä kulurakenteella ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ja suunnitelmilla. Yhteistoimintaneuvottelujen peruste oli sekä taloudellinen että tuotannollinen, koska kulurakenteen sopeuttaminen ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttävät muutoksia mm. organisaatioon, tehtäviin, toimintoihin ja resurssien uudelleen järjestelyyn.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä monipuolisia tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Kouvolassa ja toimipaikat Lahdessa sekä Lappeenrannassa. Lisäksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa keskitettyjä liikenteen hankintojen, rakennerahastojen, vesitalouden ja vesihuollon tehtäviä.

Yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käytiin 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Toisessa vaiheessa käytiin 18.6.2026 päättyneet virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksessa.

Työnantaja tukee irtisanottavia ja työyhteisöä muutoksessa mm. muutostukikeskusteluilla, valmennuksella ja työterveyshuollon palveluilla.