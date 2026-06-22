Keski-Suomen työttömyys toukokuussa 14,4 %

Keski-Suomessa oli toukokuun lopussa yhteensä 18 333 työtöntä työnhakijaa. Se oli 1 639 (9,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 610 henkilöä vähemmän kuin kuukausi aikaisemmin. Työttömyyden väheneminen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna johtuu normaalista kausivaihtelusta.

Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta oli toukokuun lopussa 14,4 prosenttia. Koko maassa se oli 11,9 prosenttia. Keski-Suomen kunnissa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta väheni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hankasalmella, Kannonkoskella, Toivakassa ja Uuraisilla. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Jyväskylässä (15,5 %) ja Saarijärvellä (15,2 %) ja matalin Toivakassa (8,2 %). Muurame, Toivakka ja Uurainen saavuttivat alle 10 prosentin työttömyysasteen.

Työttömät koulutusasteen ja ammattiryhmän mukaan

Määrällisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli toisen asteen tutkinnon suorittaneissa (9 964 työtöntä) ja seuraavaksi eniten ylemmän perusasteen suorittaneissa (3 288 työtöntä).

Koulutusasteittaisessa tarkastelussa työttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna alemman perusasteen koulutusryhmässä (-5,3 %) ja tutkijakoulutusasteen koulutusryhmässä (-2,2 %). Työttömyys kasvoi seitsemässä koulutusryhmässä. Eniten prosentuaalista kasvua oli ryhmässä koulutusaste tuntematon (26,8 %) ja erikoisammattikoulutusaste (22,3 %).

Suurin työttömien ammattiryhmä oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Heidän määränsä kasvoi vuodessa 410 henkilöllä (14,2 %). Heitä oli toukokuun lopussa työttömänä 3 304. Toiseksi suurin työttömien ammattiryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät. Heitä oli toukokuun lopussa 3 122 henkilöä (kasvua 1,7 % vuodentakaiseen). Erityisasiantuntijoita oli työttömänä 488 enemmän kuin vuosi sitten (21,8 %). Heitä oli toukokuun lopussa työttömänä 2 731.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä nousi edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmässä. Edelliseen vuoteen verrattuna johtajien ammattiryhmässä oli 66 työtöntä enemmän (27,8 %). Heitä oli työttömänä toukokuussa 2026 yhteensä 303 henkilöä.

Uusia avoimia työpaikkoja huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten

Keski-Suomessa oli uusia avoimia työpaikkoja toukokuun aikana 645, joka oli 975 vähemmän kuin vuosi sitten (-60,2 %). Kuukautta aikaisemmin, eli huhtikuussa 2026, uusien avointen työpaikkojen määrä väheni 21,5 % vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaikkiaan toukokuun aikana oli avoinna 1 438 työpaikkaa, joka oli 1 734 vähemmän kuin vuosi sitten (-54,7 %). Palvelu- ja myyntityöntekijät oli se ammattiryhmä, jolle oli eniten avoinna olevia työpaikkoja toukokuun 2026 aikana (489 työpaikkaa). Tälle samalle ammattiryhmälle oli myös eniten uusia avoimia työpaikkoja (191 työpaikkaa).

Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueella oli toukokuun 2026 aikana 337 avointa työpaikkaa, Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueella oli avoinna 883 työpaikkaa ja Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella oli avoinna 292 työpaikkaa.

Uusien avointen työpaikkojen määrät toukokuun 2026 aikana olivat seuraavat: Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalue 102, Jyväskylä-Muuramen työllisyysalue 450 ja Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue 136. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluu myös Mänttä-Vilppula.

Pitkäaikaistyöttömyys oli nykyistä korkeammalla tasolla 10 vuotta sitten

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Keski-Suomessa koko maan keskiarvoa hieman matalampi toukokuussa 2026. Tilanne on tyypillisesti ollut usein päinvastainen.

Toukokuun 2026 lopussa Keski-Suomessa oli 7 730 pitkäaikaistyötöntä. Keväällä ja kesällä 2016 pitkäaikaistyöttömien määrä Keski-Suomessa oli noin 8 300–8 400 henkilöä. Toukokuussa 2016 pitkäaikaistyöttömyys oli selvästi suurinta 60–64-vuotiaiden ja 55–59-vuotiaiden ikäryhmissä. Myös tällä hetkellä suurimmat määrät pitkäaikaistyöttömiä on 60–64-vuotiaiden ja 55–59-vuotiaiden ikäryhmissä.

”Vuodet 2016 ja 2026 eroavat toisistaan siinä, että tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyys jakaantuu tasaisemmin kaikkiin eri ikäryhmiin. Lisäksi nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuussa 2026 noin kaksinkertainen toukokuun 2016 tilanteeseen verrattuna”, koulutuspäällikkö Marja Pudas Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.

Toukokuussa 2016 pitkäaikaistyöttömyys jakaantui nykytilannetta hieman tasaisemmin eri koulutusasteille. Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuussa 2026 selvästi enemmän alemman korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen suorittaneissa kuin toukokuussa 2016.

”Vaikka asiantuntijoiden, erityisasiantuntijoiden ja johtajien työttömyys on viime aikoina kasvanut selvästi, näissä ammattiryhmissä pitkäaikaistyöttömien yhteenlaskettu määrä ei onneksi ole yhtä suuri kuin se oli toukokuussa 2016”, Pudas toteaa.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2026 (tyollisyyskatsaus.fi)