Työllisyyskatsaus │ Pirkanmaan työttömyys kasvoi maakunnista eniten toukokuussa, Kanta-Hämeessä työttömyyden kehitys oli valoisampi
24.6.2026 08:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Toukokuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 8 414 henkilöä. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna nousua oli 303 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 10,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 34 240 henkilöä, joka oli 4 605 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 12,7 prosenttia. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta.
– Pirkanmaan työttömien määrän kasvu oli yli neljännes koko maan työttömien määrän vuositason kasvusta. Kanta-Hämeen työttömyyden kehitys sitä vastoin oli vuositasolla valoisampi kuin suurimmalla osalla maakuntia, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen.
Kanta-Hämeen työllisyystilanne
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- palvelu- ja myyntityö 1 524 henkilöä,
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 1 486 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 1 037 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 717 henkilöä,
- prosessi- ja kuljetustyö 670 henkilöä,
- muut työntekijät 768 henkilöä.
Toukokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 1 516 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Toukokuussa oli 3 579 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 674 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli toukokuussa kaikkiaan 1 737 henkilöä, joka oli 414 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Kanta-Hämeessä rakennetyöttömiä oli noin 60,0 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 5 063 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 110 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli toukokuussa kaikkiaan 2 144 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Kanta-Hämeen kunnista Hattulassa, Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Tammelassa. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 14,2 prosenttia ja matalin Hattulassa 6,7 prosenttia.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat
- Hämeenlinnassa 204 henkilöä,
- Forssassa 44 henkilöä ja
- Jokioisissa 25 henkilöä.
Positiivista oli, että työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan Hausjärvellä ja Tammelassa.
Pirkanmaan työllisyystilanne
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- palvelu- ja myyntityö 6 775 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 5 893 henkilöä,
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 5 109 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 3 031 henkilöä,
- muut työntekijät 2 797 henkilöä.
Toukokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 5 851 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Toukokuussa oli 13 894 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 2 835 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli toukokuussa kaikkiaan 6 878 henkilöä, joka oli 1 674 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Pirkanmaalla rakennetyöttömiä oli noin 61 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 21 010 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 2 859 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli toukokuussa kaikkiaan 8 638 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
Pirkanmaalla korkein työttömyysaste oli Urjalassa 15,7 prosenttia ja matalin Pälkäneellä 7,0 prosenttia. 9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Pirkanmaan kunnista Hämeenkyrössä, Juupajoella, Kihniössä, Lempäälässä, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Yli 15 prosentin työttömyysaste oli Urjalan lisäksi Tampereella 15,3 prosenttia.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat
- Tampereella 3 149 henkilöä,
- Nokialla 344 henkilöä,
- Sastamalassa 181 henkilöä,
- Kangasalla 170 henkilöä,
- Akaassa 152 henkilöä,
- Ylöjärvellä 146 henkilöä ja
- Lempäälässä 131 henkilöä.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski Hämeenkyrössä, Pälkäneellä ja Valkeakoskella.
Koko maan tilanne
Työttömien ja lomautettujen määrä nousi toukokuussa koko maassa vuositasolla 17 909 henkilöllä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 325 343 henkilöä, joista lomautettujen osuus 15 021 henkilöä.
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Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2026
Vuoden 2026 alussa perustettiin kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämis- ja edistämistehtäviä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialue kattaa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.
Samalla perustettiin valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyivät ELY-keskusten ympäristön lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät.
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Yhteyshenkilöt
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Ennakointiasiantuntija Juha Salminen
Puhelin 0295 036 208
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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