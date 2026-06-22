Työllisyyskatsaus │ Pirkanmaan työttömyys kasvoi maakunnista eniten toukokuussa, Kanta-Hämeessä työttömyyden kehitys oli valoisampi

– Pirkanmaan työttömien määrän kasvu oli yli neljännes koko maan työttömien määrän vuositason kasvusta. Kanta-Hämeen työttömyyden kehitys sitä vastoin oli vuositasolla valoisampi kuin suurimmalla osalla maakuntia, kertoo Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen.

Kanta-Hämeen työllisyystilanne

Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin

palvelu- ja myyntityö 1 524 henkilöä,

rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 1 486 henkilöä,

erityisasiantuntijan työ 1 037 henkilöä,

asiantuntijatyössä 717 henkilöä,

prosessi- ja kuljetustyö 670 henkilöä,

muut työntekijät 768 henkilöä.

Toukokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 1 516 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui

Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Toukokuussa oli 3 579 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 674 henkilöä.

Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli toukokuussa kaikkiaan 1 737 henkilöä, joka oli 414 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.

Kanta-Hämeessä rakennetyöttömiä oli noin 60,0 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 5 063 henkilöä.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 110 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli toukokuussa kaikkiaan 2 144 henkilöä.

Työttömät työnhakijat kunnittain

9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Kanta-Hämeen kunnista Hattulassa, Hausjärvellä, Janakkalassa, Lopella ja Tammelassa. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 14,2 prosenttia ja matalin Hattulassa 6,7 prosenttia.

Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat

Hämeenlinnassa 204 henkilöä,

Forssassa 44 henkilöä ja

Jokioisissa 25 henkilöä.

Positiivista oli, että työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan Hausjärvellä ja Tammelassa.

Pirkanmaan työllisyystilanne

Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin

palvelu- ja myyntityö 6 775 henkilöä,

erityisasiantuntijan työ 5 893 henkilöä,

rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 5 109 henkilöä,

asiantuntijatyössä 3 031 henkilöä,

muut työntekijät 2 797 henkilöä.

Toukokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 5 851 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui

Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Toukokuussa oli 13 894 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 2 835 henkilöä.

Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli toukokuussa kaikkiaan 6 878 henkilöä, joka oli 1 674 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.

Pirkanmaalla rakennetyöttömiä oli noin 61 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 21 010 henkilöä.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 2 859 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli toukokuussa kaikkiaan 8 638 henkilöä.

Työttömät työnhakijat kunnittain

Pirkanmaalla korkein työttömyysaste oli Urjalassa 15,7 prosenttia ja matalin Pälkäneellä 7,0 prosenttia. 9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Pirkanmaan kunnista Hämeenkyrössä, Juupajoella, Kihniössä, Lempäälässä, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Yli 15 prosentin työttömyysaste oli Urjalan lisäksi Tampereella 15,3 prosenttia.

Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat

Tampereella 3 149 henkilöä,

Nokialla 344 henkilöä,

Sastamalassa 181 henkilöä,

Kangasalla 170 henkilöä,

Akaassa 152 henkilöä,

Ylöjärvellä 146 henkilöä ja

Lempäälässä 131 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Hämeenkyrössä, Pälkäneellä ja Valkeakoskella.

Koko maan tilanne

Työttömien ja lomautettujen määrä nousi toukokuussa koko maassa vuositasolla 17 909 henkilöllä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,1 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 325 343 henkilöä, joista lomautettujen osuus 15 021 henkilöä.

*

Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2026

Vuoden 2026 alussa perustettiin kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämis- ja edistämistehtäviä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialue kattaa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat.

Samalla perustettiin valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyivät ELY-keskusten ympäristön lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät.