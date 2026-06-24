KORJATTU TIEDOTE Keskuskauppakamari: Seuraavan hallituksen rakennettava maahanmuuton yhteiskuntasopimus – pisteytysmalli loisi selkeän väylän pysyvään oleskelulupaan
24.6.2026 09:46:24 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Tiedotteeseen on lisätty alkuperäisestä jakelusta puuttunut liitetiedosto Lisää kansainvälisiä osaajia.
Suomen talouskasvu, yritysten kilpailukyky ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ovat ratkaisevasti kiinni siitä, kuinka onnistumme houkuttelemaan ja pitämään kansainvälisiä osaajia. Keskuskauppakamari vaatii seuraavalta hallitukselta kokonaisvaltaista uudistusta, jonka keskeinen osa on pisteytysmalliin perustuva väylä pysyvään oleskeluun.
“Osaamiseen perustuva maahanmuutto on Suomelle kohtalonkysymys. Meillä ei ole enää varaa ristiriitaiseen ja poukkoilevaan politiikkaan, joka karkottaa osaajat. Silloin myös yritysten kasvu, investoinnit ja innovaatiot valuvat muualle”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Yritykset eivät menesty sulkeutuneessa Suomessa. Keskuskauppakamarin mukaan väestön ikääntyminen, osaajapula ja kilpailukyvyn vahvistaminen ratkeavat vain yhdellä tavalla: osaamiseen perustuvalla maahanmuutolla ja sillä, että kansainvälinen osaaminen hyödynnetään täysimääräisesti.
Keskuskauppakamari esittää, että seuraava hallitus sopii laajasta maahanmuuton yhteiskuntasopimuksesta, jolla yhdistetään talouskasvun edellytykset ja yhteiskunnallinen koheesio.
“Suomi tarvitsee kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä maahanmuuttopolitiikkaa, jolle asetetaan selkeät strategiset tavoitteet. Pelkät määrälliset tavoitteet nettomaahanmuutosta eivät riitä, vaan ratkaisevaa on se, kuinka Suomeen muuttaneet osaajat voivat juurtua pysyvästi: rakentaa arkeaan työn kautta, oppia kieltä ja kiinnittyä yhteisöihin. Kyse ei ole yksittäisistä toimenpiteistä vaan suunnanmuutoksesta, jolla ratkaistaan Suomen tuleva kasvu”, Pulkkinen sanoo.
Keskeinen osa tarvittavaa uudistusta on pisteytysmalliin perustuva väylä pysyvään oleskeluun, jonka vaikutus Suomen houkuttelevuuteen voisi olla merkittävä.
”Pisteytysmalli ei ole uusi, monimutkainen järjestelmä, vaan tapa arvioida osaamisen kokonaisuutta yhden yksittäisen ehdon sijaan. Se palkitsisi koulutuksesta, työstä, kielitaidosta ja Suomeen kiinnittymisestä sekä antaisi kansainvälisille osaajille selkeämmän syyn valita rakentaa tulevaisuuttaan juuri Suomeen.” Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamari esittää seuraavaan hallitusohjelmaan kuutta uudistusta:
1. Otetaan käyttöön pisteytysmalli. Pisteytysmalli loisi selkeän ja ennakoitavan väylän pysyvään oleskeluun osaajille ja heidän perheilleen, ja kannusteet yhteiskunnalle kotoutumiseen panostamiseen. Mallissa esimerkiksi koulutus, työkokemus, kielitaito ja siteet Suomeen mahdollistaisivat nykyistä nopeamman pysyvän oleskeluluvan nykyisiä edellytyksiä hyödyntäen.
2. Puretaan saatavuusharkinta. Saatavuusharkinnasta luopuminen sujuvoittaa rekrytointeja ja nopeuttaa työn aloittamista. Purkaminen tulee aloittaa Suomessa jo työskentelevistä henkilöistä ja heidän puolisoistaan. Samalla työnhakuaikaa on pidennettävä vähintään kahdeksaan kuukauteen työsuhteen päättymisestä.
3. Tarkistetaan koulutusperäisen maahanmuuton fokusta. Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvattaminen ei yksin riitä, jos valmistumisen jälkeen tie työelämään katkeaa. Poistetaan kansainväliset opiskelijat korkeakoulujen rahoitusmalleista, mutta palkitaan korkeakouluja opiskelijoiden Suomeen työllistymisestä.
4. Nopeutetaan ulkomaalaisten työn aloittamista. Kansainvälisten osaajien asiointiin liittyy konkreettisia pullonkauloja, jotka vaikeuttavat ulkomailta rekrytointia ja muuttoa. Vähennetään tarvetta fyysiseen asiointiin esimerkiksi digitaalisen lompakon ja väliaikaisen henkilökortin avulla. Otetaan käyttöön tunnistautumiskopit edustustoihin.
5. Tuetaan kielen oppimista ja perheiden asettautumista. Suomelta puuttuu tavoitteet ja kokonaisvaltainen ote Suomeen työn perässä tulleiden perheiden kotoutumiseen ja kielen oppimiseen. Osaajien pysyvyys ratkaistaan kuitenkin pitkälti sillä, miten sujuvasti arki toimii Suomessa. Otetaan käyttöön työnantajille suunnattu palveluseteli suomen ja ruotsin kielen oppimiseen, ja tuetaan puolisoiden työllistymistä systemaattisesti esimerkiksi dual career -malleilla.
6. Vauhditetaan työelämän kansainvälistymistä ja varmistetaan reilut pelisäännöt. Varmistetaan palvelut, joilla tuetaan työpaikkojen monikulttuurisuuden johtamista ja pk-yritysten kansainvälistymistä. Samalla työperäiseen hyväksikäyttöön on puututtava nykyistä tehokkaammin vahvistamalla viranomaisten valvontaa ja tiedonvaihtoa sekä varmistamalla työntekijöiden oikeuksien toteutuminen.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Liitteet
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Talouskasvu ei näy työmarkkinoilla24.6.2026 08:50:22 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoiden kehitys jatkui alavireisenä toukokuussa. Sekä työttömyys että työllisyys heikkenivät suhteessa viime vuoteen. Appelqvistin mukaan erityisesti rakentamisen ja palvelualojen elpymisen viivästyminen vaikuttavat työllisyyslukuihin.
Keskuskauppakamari: Seuraavan hallituksen rakennettava maahanmuuton yhteiskuntasopimus – pisteytysmalli loisi selkeän väylän pysyvään oleskelulupaan24.6.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Suomen talouskasvu, yritysten kilpailukyky ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ovat ratkaisevasti kiinni siitä, kuinka onnistumme houkuttelemaan ja pitämään kansainvälisiä osaajia. Keskuskauppakamari vaatii seuraavalta hallitukselta kokonaisvaltaista uudistusta, jonka keskeinen osa on pisteytysmalliin perustuva väylä pysyvään oleskeluun.
Finland Chamber of Commerce: The next government must build a social contract on immigration – a point-based system would create a clear path for permanent residence permit24.6.2026 06:57:00 EEST | Press release
Finland’s economic growth, companies’ competitiveness, and the financing of the welfare state depend decisively on how successfully we attract and retain international talent. The Finland Chamber of Commerce calls on the next government to implement a comprehensive reform, a key component of which would be a pathway to permanent residence permit based on a points-based system.
Työntekijöiden mahdollisuus olla oma itsensä on yrityksille kilpailukykykysymys22.6.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Suomalainen työelämä on ottanut viime vuosina merkittäviä askelia eteenpäin yhdenvertaisuudessa, vaikka se jääkin vielä muista Pohjoismaista jälkeen. Keskuskauppakamari korostaa, että työntekijöiden mahdollisuus olla työpaikalla oma itsensä on keskeinen osa toimivaa työympäristöä ja tärkeää yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvylle.
Vientikysely: Vientinäkymät vahvat jo kolmatta kertaa peräkkäin – vahvimpana potentiaalisena kasvualana yritykset näkevät puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteet18.6.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Kauppakamareiden vientiyrityksille tehtyyn kyselyyn vastanneista noin 66 prosenttia uskoo vientinsä kasvavan, kun vain kuusi prosenttia odottaa vientinsä laskevan. Yrityksensä viennin kasvua odottavien osuus on pysynyt korkealla joulukuun vientikyselystä asti. Suurimpana potentiaalisena kasvualana yritykset näkevät yhä puolustusteollisuuden ja kaksikäyttötuotteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme