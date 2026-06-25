KHO:n muu päätös, joka koskee vesilain mukaista hallintopakkoa (rannan ruoppaus, Ii)

KHO:n muu päätös, joka koskee verkkoaltaiden pitämistä meressä ja kalankasvattamista niissä (Kustavi) 24.6.2026 10:00:59 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus myönsi Lupa- ja valvontavirastolle (aiemmin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) valitusluvan siltä osin kuin asiassa oli kysymys kalankasvattamon toiminnasta aiheutuvasta kuormituksesta Kihdin pohjoispuolen vesimuodostumaan ja tutki asian tältä osin. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja palautti asian Lupa- ja valvontavirastolle mainitulta osin uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä. KHO 24.6.2026 T 1769