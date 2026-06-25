KHO:n muu päätös, joka koskee vesilain mukaista hallintopakkoa (rannan ruoppaus, Ii)
25.6.2026 09:55:36 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi Lupa- ja valvontavirastolle (aiemmin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) valitusluvan ja tutki asian.
Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen.
Asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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Kaupunki oli päättänyt olla tekemättä uutta maanvuokrasopimusta polttonesteiden jakelua harjoittavan yhtiön kanssa edellisen määräaikaisen sopimuksen päätyttyä. Harkitessaan uuden vuokrasopimuksen tekemistä kaupungilla oli ollut oikeus ottaa huomioon yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen olosuhteiden muuttuminen. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja muun ohella Euroopan unionin asettamat, Venäjää koskevat pakotteet huomioon ottaen kaupunki oli päätöstä tehdessään voinut arvioida, että sopimuksen solmimiseen sisältyi taloudellisia riskejä yhtiön venäläisen omistajarakenteen vuoksi. Kaupunkiympäristölautakunta ei ollut menetellyt tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaisesti eikä käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se oli ollut käytettävissä päätöstä tehdessään. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:51
KHO:n muu päätös, joka koskee verkkoaltaiden pitämistä meressä ja kalankasvattamista niissä (Kustavi)24.6.2026 10:00:59 EEST | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi Lupa- ja valvontavirastolle (aiemmin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) valitusluvan siltä osin kuin asiassa oli kysymys kalankasvattamon toiminnasta aiheutuvasta kuormituksesta Kihdin pohjoispuolen vesimuodostumaan ja tutki asian tältä osin. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja palautti asian Lupa- ja valvontavirastolle mainitulta osin uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä. KHO 24.6.2026 T 1769
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Yhteisö A oli oikeutettu vähintään 25 prosenttiin luxemburgilaisen päärahaston B-rahasto -nimisen alarahaston voitosta. B-rahasto oli rajoittamattomalle piirille suunnattu avoin ja vaihtuvapääomainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto. Rahaston hallinnointi oli paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ulkoistettu Luxemburgissa toimivalle hallinnointiyhtiölle, joka oli ulkoistanut rahaston sijoitustoiminnan toteuttamisen ja toimeenpanemisen edelleen isobritannialaiselle konserniyhtiölleen. Luxemburgissa toimiva hallinnointiyhtiö vastasi rahaston hallinnoinnista, markkinoinnista, aktiivisesta valvonnasta, sijoitustoiminnasta ja muusta neuvonannosta päärahaston hallituksen valvonnassa ja alaisuudessa.
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Verohallinto oli verotarkastuksen perusteella määrännyt A Oy:n maksettavaksi arvonlisäveroa verokausilta 10–12/2019 ja 6/2020 sekä veronkorotusta, koska A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää hallinnointipalveluiden ja vieraan pääoman ehtoisen rahoitukseen hankintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostoihin sisältyneitä arvonlisäveroja. Verotarkastuskertomuksessa A Oy:lle oli lisäksi annettu kirjallinen ohjaus kulujen vähennyskelvottomuudesta vastaisuudessakin. Hallinto-oikeuden 19.12.2024 tekemän päätöksen mukaan A Oy:llä oli oikeus vähentää ostoihin sisältyneet arvonlisäverot yhtiön liiketoiminnan yleiskuluina. Verohallinto oli 9.4.2025 tekemässään uudelleenkäsittelypäätöksessä hyväksynyt A Oy:lle lähes täyden vähennysoikeuden.
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