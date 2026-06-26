KHO:n muu päätös, joka koskee julkista hankintaa (konesali- ja kapasiteettipalvelujen hankinta aiemmalta sopimuskumppanilta)

KHO:n muu päätös, joka koskee vesilain mukaista hallintopakkoa (rannan ruoppaus, Ii) 25.6.2026 09:55:36 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus myönsi Lupa- ja valvontavirastolle (aiemmin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) valitusluvan ja tutki asian. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä. KHO 25.6.2026 T 1774