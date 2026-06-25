Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset – Lupa- ja valvontavirasto valmistelee ohjeistusta asiakkaille
25.6.2026 14:41:57 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Eduskunta hyväksyi 23.6.2026 alkoholilain muutokset, jotka koskevat muun muassa alkoholijuomien etämyyntiä, toimitusta ja markkinointia. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain, ja ensimmäiset niistä astuvat voimaan 3.7.2026. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 26. kesäkuuta.
Lupa- ja valvontavirasto aloittaa lain toimeenpanon valmistelun. Toimeenpanon edellyttämät tietojärjestelmämuutokset ja uusien menettelyjen valmistelu käynnistyvät uudistukseen liittyvien asetusmuutosten valmistuttua. Lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on muun muassa myöntää elinkeinoharjoittajille toimituslupia sekä valvoa alkoholijuomien toimittamista. Lakimuutokseen sisältyy siirtymäaikoja, joiden aikana virasto valmistelee muutosten toimeenpanoa.
Lupa- ja valvontavirasto päivittää ohjeistuksensa lakimuutosten mukaiseksi
Lupa- ja valvontavirasto julkaisee alkoholijuomien toimitusta koskevan ohjeen, joka toimii toimituspassikokeiden oppimateriaalina, sekä kokeiden järjestämistä koskevan ohjeistuksen oppilaitoksille.
Lisäksi virasto päivittää vähittäismyyntiä, anniskelua ja markkinointia koskevat ohjeet vastaamaan muuttunutta sääntelyä ja ne julkaistaan heti niiden valmistuttua.
"Alkoholilain muutokset tuovat uusia valvontavelvoitteita sekä elinkeinonharjoittajille että viranomaisille. Tavoitteenamme on valmistella ensivaiheessa selkeät ohjeet toimituspassien suorittamiseen ja toimituslupien hakemiseen, jotta toimijat voivat varautua muutoksiin hyvissä ajoin. Pyydämme elinkeinonharjoittajilta kärsivällisyyttä valmistelun aikana ja tiedotamme uusista ohjeista heti niiden valmistuttua", toteaa yksikön päällikkö Kari Kunnas.
Lakimuutos muuttaa merkittävästi alkoholijuomien myyntiin liittyvää toimintaympäristöä. Alkoholijuomien myynti ja niiden luovuttaminen voivat jatkossa tapahtua aiempaa useammissa paikoissa, mikä asettaa uusia vaatimuksia sekä elinkeinonharjoittajien omavalvonnalle että viranomaisvalvonnalle. Virasto arvioi lakimuutoksen vaikutuksia valvontaan osana toimeenpanon valmistelua.
Toimituslupien hakeminen alkaa myöhemmin
Toimituslupien hakeminen voi alkaa aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua lain voimaantulosta eli 3.11.2026. Elinkeinonharjoittajille tiedotetaan erikseen syksyllä, kun hakemusten vastaanottaminen alkaa.
Alkoholijuomien toimittaminen myönnetyn toimitusluvan perusteella voidaan aloittaa vasta puolen vuoden siirtymäajan jälkeen eli 3.1.2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
yksikön päällikkö Kari Kunnas
029 5255926
etunimi.sukunimi@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Kaivinkoneen kauha putosi työntekijän jalalle – Turun hovioikeus alensi yhteisösakkoa25.6.2026 13:21:44 EEST | Tiedote
Turun hovioikeus tuomitsi 24.6.2026 hautausalan yrityksen toimitusjohtajan 50 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeudessa tuomitun yhteisösakon hovioikeus alensi 5 000 eurosta 3 000 euroon. Tapaus koski työtapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui haudan kaivamisen yhteydessä. Lisäksi asiassa oli kyse vammantuottamuksesta ja työsyrjinnästä. Tuomio liittyy marraskuussa 2022 Tampereella tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa haudan kaivuun yhteydessä kaivinkoneen kauha putosi kaivantoon ja osui lapiomiehenä työskennelleen työntekijän jalkaan. Työsuojeluviranomainen on tiedottanut asiassa aikaisemmin annetusta tuomioistuimen ratkaisusta (Tiedote 3.9.2025). Hovioikeudessa vastaanotettiin pääosin sama todistelu kuin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa kirjallisena todisteena esitetyn kaivinkoneen työlaitekiinnikkeen käyttöohjeen mukaan kauhan kiinnityksestä olisi tullut varmistua pyöräyttämällä kauhaa ja painamalla sitä maata vasten. Koska työnantaja ei ollut menetellyt näin,
Kuusamon kulta- ja kobolttikaivoshankkeen YVA-ohjelmasta on annettu lausunto25.6.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen lausunnon Kuusamon kulta- ja kobolttikaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Bull Team Oy:n ja WeKas Oy:n laajennuksen YVA-menettely käynnistyy Toholammilla25.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Bull Team Oy ja WeKas Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) koskien lypsykarjatilan ja biokaasulaitoksen laajentamista. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 14.8.2026 asti.
Yhä useampi ulkomainen verkkokauppa hoitaa jätehuoltomaksunsa – tuottajavastuun valvonta on tuottanut tulosta24.6.2026 09:56:19 EEST | Tiedote
Kun ulkomainen verkkokauppa myy tuotteita suomalaisille kuluttajille, sitä koskee tuottajavastuu eli velvollisuus huolehtia tuotteidensa jätehuollosta. Valvonnan avulla on saatu lähes 200 000 uutta toimijaa jätehuoltokustannusten jakajiksi. Lupa- ja valvontavirasto valvoo tuottajavastuuta valtakunnallisesti.
Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksessa 2025 korostui paikallisten päästöjen vaikutus ympäristöön24.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella on seurattu ilman epäpuhtauksien vaikutusta ympäristöön bioindikaattorien avulla 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2025 toteutetussa selvityksessä tutkittiin, miten ilmaan tulevat päästöt ovat vaikuttaneet männyn runkojäkäliin, sammalten ja humusten alkuainepitoisuuksiin sekä humuksen kemiallisiin ominaisuuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme