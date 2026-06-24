Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 25.6.2026
25.6.2026 18:12:03 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 25.6.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on perjantaina 3.7.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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virve.kuusi@hel.fi
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Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 24.6.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 13.8.2026
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