Satavuotias talo muuttuu eläväksi: Heinäkuussa avautuva The Hidden Spots on paikkasidonnainen näyttely Ylimarkussa

Paikkasidonnainen näyttely The Hidden Spots on sijoitettu tyhjillään olevaan satavuotiaaseen taloon Ylimarkun kylässä. Se kannustaa kävijää vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Teokset johdattavat etsimään unohdettuja ja piiloon jääneitä yksityiskohtia sekä pohtimaan ajan jälkiä tilassa.

Näyttely pohjautuu Bekim Hasajin ja Valentina Gelainin tutkimustyöhön hylätyistä pakoista ja muistoista. Pohjanmaalla työskentelevät kansainväliset taiteilijat ovat työskennelleet yhdessä Black Box Genesis -ryhmänä vuodesta 2018 ja taiteilijaduona vuodesta 2023. Kaksikko työskenteli samassa kohteessa jo viime kesänä, ja nyt kokonaisuus laajenee kuukauden mittaiseksi näyttelyksi. Uusia teoksia ja tarinoita on syntynyt yhteistyössä äänitaiteilija Stefan Backasin kanssa.

Näyttely on osa monitieteistä projektia What is Left in the Temple of Memory, jossa tarkastellaan ajan, muistin ja tilan suhdetta hylätyissä ympäristöissä. Hasaj ja Gelain työskentelevät monitieteisesti muun muassa installaation, videon, kuvanveiston ja runouden parissa. Heidän teoksensa käsittelevät muistia, kehollisuutta ja ihmisen suhdetta ympäristöön. Parhaillaan he kehittävät hanketta, joka edistää nykytaidetta ja julkista taidetta maaseudulla.

Osa museoiden alueellista taidemuseotoimintaa

Näyttely toteutetaan osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa. Pohjanmaan vastuumuseona Vaasan museot edistää alueensa taidetta ja kulttuuriympäristöä sekä kehittää niiden esittämisen tapoja.

Näyttely The Hidden Spots nähdään 4.7.–2.8.2026 osoitteessa Dermossvägen 20, 64610 Ylimarkku. Taiteilijat ovat paikalla näyttelyn aukioloaikoina keskiviikosta torstaihin klo 12–17 ja perjantaista sunnuntaihin klo 12–18. Näyttelyn avajaiset järjestetään perjantaina 3.7. klo 17–20. Ohjelmassa on musiikkia ja tarjoilua, myös taiteilijat ovat paikalla.

Projektia ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden, Museovirasto ja Suomen kulttuurirahasto. Taiteilijat kiittävät yhteistyöstä talon omistajia Roger Palmroosia ja Camilla Ågrenia.