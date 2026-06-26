Satavuotias talo muuttuu eläväksi: Heinäkuussa avautuva The Hidden Spots on paikkasidonnainen näyttely Ylimarkussa
26.6.2026 10:02:20 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Taiteilijakaksikko Bekim Hasajin ja Valentina Gelainin toteuttama paikkasidonnainen kokonaisuus kutsuu tutkimaan vanhaan taloon kätkeytyneitä muistin ja ajan kerrostumia. Näyttely nähdään Ylimarkussa 4.7.–2.8.2026 osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa.
Paikkasidonnainen näyttely The Hidden Spots on sijoitettu tyhjillään olevaan satavuotiaaseen taloon Ylimarkun kylässä. Se kannustaa kävijää vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Teokset johdattavat etsimään unohdettuja ja piiloon jääneitä yksityiskohtia sekä pohtimaan ajan jälkiä tilassa.
Näyttely pohjautuu Bekim Hasajin ja Valentina Gelainin tutkimustyöhön hylätyistä pakoista ja muistoista. Pohjanmaalla työskentelevät kansainväliset taiteilijat ovat työskennelleet yhdessä Black Box Genesis -ryhmänä vuodesta 2018 ja taiteilijaduona vuodesta 2023. Kaksikko työskenteli samassa kohteessa jo viime kesänä, ja nyt kokonaisuus laajenee kuukauden mittaiseksi näyttelyksi. Uusia teoksia ja tarinoita on syntynyt yhteistyössä äänitaiteilija Stefan Backasin kanssa.
Näyttely on osa monitieteistä projektia What is Left in the Temple of Memory, jossa tarkastellaan ajan, muistin ja tilan suhdetta hylätyissä ympäristöissä. Hasaj ja Gelain työskentelevät monitieteisesti muun muassa installaation, videon, kuvanveiston ja runouden parissa. Heidän teoksensa käsittelevät muistia, kehollisuutta ja ihmisen suhdetta ympäristöön. Parhaillaan he kehittävät hanketta, joka edistää nykytaidetta ja julkista taidetta maaseudulla.
Osa museoiden alueellista taidemuseotoimintaa
Näyttely toteutetaan osana Vaasan museoiden alueellista taidemuseotoimintaa. Pohjanmaan vastuumuseona Vaasan museot edistää alueensa taidetta ja kulttuuriympäristöä sekä kehittää niiden esittämisen tapoja.
Näyttely The Hidden Spots nähdään 4.7.–2.8.2026 osoitteessa Dermossvägen 20, 64610 Ylimarkku. Taiteilijat ovat paikalla näyttelyn aukioloaikoina keskiviikosta torstaihin klo 12–17 ja perjantaista sunnuntaihin klo 12–18. Näyttelyn avajaiset järjestetään perjantaina 3.7. klo 17–20. Ohjelmassa on musiikkia ja tarjoilua, myös taiteilijat ovat paikalla.
Projektia ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden, Museovirasto ja Suomen kulttuurirahasto. Taiteilijat kiittävät yhteistyöstä talon omistajia Roger Palmroosia ja Camilla Ågrenia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, Vaasan museot, p. +358406213046, silvia.rinne@vaasa.fi
Taiteilija Valentina Gelain, p. +358452596546, team@blackboxgenesis.com
Taiteilija Bekim Hasaj, p. +358452596926, team@blackboxgenesis.com
Taiteilijat ovat tavattavissa Ylimarkussa haastatteluita varten.
Talon omistaja Camilla Ågren, p. +358 40 7602188, camilla.agren@svensigg.fi
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Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
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